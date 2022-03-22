Xiaomi, elektrikli otomobilini 3'üncü çeyrekte gösterecek

Xiaomi'nin üst düzey yöneticisi, ilk Xiaomi elektrikli otomobil prototipinin üçüncü çeyrekte ortaya çıkacağını duyurdu.

Geçtiğimiz aylarda elektrikli otomobil pazarında ben de varım diyen Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, yeni aracı hakkında açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Diğer şirketlerden farklı olarak, elektrikli araç projesi hakkında hiçbir bilgiyi saklama ihtiyacı duymayan Çinli şirket, şimdilerde otomobilin prototip sürümü üzerinde çalışıyor.

3. ÇEYREKTE GÖRÜCÜYE ÇIKACAK

Xiaomi'nin Pekin-Tianjin CEO'su Luo Baojun, şirketin ilk elektrikli otomobilinin prototipinin bu yılın üçüncü çeyreğinde tanıtılacağını ve beklentileri fazlasıyla aşacağını duyurdu.

Xiaomi Automobile, Pekin Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Bölgesi'nde, yıllık toplam 300 bin araç üretimiyle tesis kurmayı planlıyor.

Xiaomi'nin seri üretilen ilk elektrikli otomobilinin 2024'ün ilk yarısında montaj hattından çıkması bekleniyor.

XIAOMI ELEKTRİKLİ OTOMOBİLİN FİYAT ARALIĞI

Xiaomi markalı otomobilin bir sedan veya SUV olacağını dile getiren kurucu Lei Jun, aracının fiyatının 15 bin ila 45 bin dolar arasında bir yerde olacağını açıklamıştı.

XIAOMI'NİN SEKTÖRDE HEDEFİ BÜYÜK

Elektrikli otomobil pazarında rakiplerinden geride kalmak istemeyen Xiaomi, kesenin ağzını sonuna kadar açmış durumda. Şirket, bu pazara önümüzdeki 10 yıl içinde toplam 10 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazırlanıyor.