Xiaomi gaza bastı: Ayda 20 bin elektrikli araç üretecek Geçtiğimiz aylarda elektrikli otomobil pazarına giriş yapan Xiaomi, gelen yoğun talep sonrası otomobil üretimini artırma kararı aldı.

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Xiaomi, 28 Aralık'ta düzenlediği etkinlikte merakla beklenen elektrikli otomobilini tanıtmıştı.

Coupe elektrikli otomobil, şirketin popüler akıllı telefon markası Mi adı altında satışa sunulacak ve SU7, SU7 Pro ve SU7 Max olmak üzere üç farklı sürümle karşımıza çıkacak.

Yapılan açıklamaya göre, sadece 27 dakikada 50 bin adet satmayı başaran Xiaomi SU7 için verilen siparişler 100 bini geçti.

Xiaomi'den üretim rekoru

Xiaomi, ilk elektrikli otomobilini piyasaya sürdükten sonra sadece 32 gün içinde 10 bin adet SU7 üreterek önemli bir başarıya imza attı.

Üretim ayda 20 bin adede çıkıyor

Xiaomi, gelen yoğun talep sonrası otomobil üretimini artırma kararı aldı. Günlük operasyon süresini 8 saatten 16 saate yükselten şirket, aylık üretim kapasitesini yaklaşık 20 bin adet seviyesine çıkaracak.

Xiaomi CEO'su Lei Jun, daha önce yaptığı bir açıklamada Pekin fabrikasının saatte 40 adet SU7 üretebileceğini söylemişti.

Şu anda Xiaomi SU7'nin standart versiyonu için teslimat süreleri 29 ile 32 hafta arasında değişiyor.

Xiaomi, önümüzdeki 10 yıl içinde araç işine 10 milyar dolar yatırım yapacağını söyledi. Otomobil, Çin’de Xiaomi adına Beijing Automotive Industry Holding (BAIC) tarafından üretiliyor.

Otomobilin 800 kilometreye varan sürüş menziline sahip pilleri ise Çin'in en büyük elektrikli otomobil üreticisi BYD'nin yanı sıra yerli pil devi CATL tarafından sağlanıyor.