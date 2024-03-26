Xiaomi ilk elektrikli otomobilinin fiyatını açıkladı İlk elektrikli otomobilini yakın zamanda tanıtan Xiaomi, mart ayı sonunda teslimatlara başlayacağını açıklamıştı. Şimdi de otomobilin fiyatı ortaya çıktı.

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Xiaomi, 28 Aralık'ta düzenlediği etkinlikte merakla beklenen elektrikli otomobilini tanıttı.

Xiaomi SU7 isimli otomobil, Çin’de Xiaomi adına Beijing Automotive Industry Holding (BAIC) tarafından üretilecek.

Coupe elektrikli otomobil, şirketin popüler akıllı telefon markası Mi adı altında satışa sunulacak ve SU7, SU7 Pro ve SU7 Max olmak üzere üç farklı sürümle karşımıza çıkacak.

Çinli elektronik devi Xiaomi, ilk elektrikli aracının teslimatlarına mart ayının sonunda başlayacağını açıklamıştı.

Fiyatı belli oldu

Xiaomi CEO'su Lei Jun, bu hafta piyasaya sürülecek elektrikli otomobilleri SU7'nin fiyatını açıkladı.

Çinli sosyal medya playformu Weibo'dan yapılan açıklamada, aracın fiyatının 500 bin yuan (69 bin 328 dolar) olacağı belirtildi.

Xiaomi yazılımı ve elektronik özelliklerle donatılan SU7, Çinli otomobil devi BAIC tarafından üretiliyor.

800 kilometreye varan sürüş menziline sahip pilleri, Çin'in en büyük elektrikli otomobil üreticisi BYD'nin yanı sıra yerli pil devi CATL tarafından sağlanıyor.

Mart ayında yaklaşık 2 bin adet otomobil üretilmesi planlanıyor. Üretim hacmi kademeli olarak artırılacak ve temmuz ayında 10 bin adedin üzerine çıkacak.