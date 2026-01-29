Xiaomi SU7, Çin'de ilk kez Tesla Model 3'ü geride bıraktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tesla'nın 2019 yılında Çin pazarına girmesinden bu yana ilk kez premium elektrikli sedan segmentinde liderlik el değiştirdi.

Bir akıllı telefon üreticisi olan Xiaomi, 2025 yılında 258 bin 164 adet SU7 teslimatı gerçekleştirerek 200 bin 361 adet satan rakibi Tesla Model 3'ü geride bıraktı.

Rakibinden yaklaşık yüzde 30 daha fazla satış başarısı yakalayan Xiaomi, bu sonucu fiyat ve performans dengesiyle elde etti.

Tesla Model 3'ten yüzde 9 daha uygun fiyatla satılan SU7, buna karşılık yüzde 10 daha fazla menzil ve standart LiDAR teknolojisi sunuyor.

Xiaomi'nin otomotiv sektöründeki bu hızlı yükselişi Ford CEO'su Jim Farley tarafından övgüyle karşılanırken, Ferrari'nin de aracı incelemek üzere satın aldığı bildirildi.

Amerikan üreticiler, Çinli rakiplerle baş edebilmek adına yeni ekipler kurarak rekabet stratejilerini güncellemek zorunda kalıyor.

TESLA'DAN YENİ HAMLE

Çin'deki yıllık satışlarında yüzde 4,78'lik düşüş yaşayan Tesla, düşük faizli finansman ve sigorta destekleriyle pazar payını korumaya çalışıyor.

Sedan pazarında liderliği alan Xiaomi ise rekabeti bir üst seviyeye taşıyarak Model Y'ye rakip olacak yeni SUV modeli YU7'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor.