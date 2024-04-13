Xiaomi SU7 ilk kazasını Mercedes-Benz ile yaptı Çin'de yollara çıkmaya başlayan Xiaomi SU7, Mercedes marka bir otomobille çarpışarak ilk kazasını yaptı. İşte kaza sonrası son durum.

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Xiaomi, 28 Aralık'ta düzenlediği etkinlikte merakla beklenen elektrikli otomobilini tanıttı.

Coupe elektrikli otomobil, şirketin popüler akıllı telefon markası Mi adı altında satışa sunulacak ve SU7, SU7 Pro ve SU7 Max olmak üzere üç farklı sürümle karşımıza çıkacak.

Xiaomi SU7 29 bin 900 dolar, SU7 Pro 34 bin dolar ve SU7 Max 41 bin 500 dolardan satışa sunuldu.

İlk kazasını yaptı

Çin'de yollara çıkmaya başlayan Xiaomi SU7, Mercedes marka bir otomobille çarpışarak ilk kazasını yaptı. Çin'de yaşanan olayda SU7, Mercedes-Benz araçta ağır hasara neden oldu.

Öte yandan, Xiaomi SU7, hasarı kapı bölümünden alarak kazayı nispeten daha hafif atlattı.

Xiaomi, önümüzdeki 10 yıl içinde araç işine 10 milyar dolar yatırım yapacağını söyledi. Otomobil, Çin’de Xiaomi adına Beijing Automotive Industry Holding (BAIC) tarafından üretiliyor.

800 kilometreye varan sürüş menziline sahip pilleri, Çin'in en büyük elektrikli otomobil üreticisi BYD'nin yanı sıra yerli pil devi CATL tarafından sağlanıyor.