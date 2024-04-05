Xiaomi SU7 şirkete yaradı: Piyasa değeri 4 milyar dolar arttı Xiaomi, geçtiğimiz hafta ilk elektrikli otomobili SU7'yi tanımıştı. Otomobile olan ilgi, şirketin hisselerine de olumlu yansıdı.

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Xiaomi, 28 Aralık'ta düzenlediği etkinlikte merakla beklenen elektrikli otomobilini tanıttı.

Coupe elektrikli otomobil, şirketin popüler akıllı telefon markası Mi adı altında satışa sunulacak ve SU7, SU7 Pro ve SU7 Max olmak üzere üç farklı sürümle karşımıza çıkacak.

Xiaomi SU7 29 bin 900 dolar, SU7 Pro 34 bin dolar ve SU7 Max 41 bin 500 dolardan satışa sunuldu.

Yapılan açıklamaya göre, sadece 27 dakikada 50 bin adet satmayı başaran Xiaomi SU7 için verilen siparişler 100 bini geçti.

Şirket hisseleri yükseliyor

Elektrikli otomobili sayesinde piyasa değeri 4 milyar dolar artan Xiaomi, GM ve Ford'un piyasa değerine yaklaşmayı başardı.

Gün içerisinde şirketin piyasa değeri 55 milyar dolara ulaştı. Xiaomi'nin hisseleri Ocak 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Xiaomi zarar ediyor

Xiaomi'nin, SU7 ile ilk aşamada finansal açıdan zorlanacağı belirtiliyor. Analistler, Xiaomi'nin araç başına 10 bin dolar zarar ettiğini tahmin ediyor.

Ancak, Xiaomi'nin finansal açıdan sahip olduğu güç ve akıllı telefon uzmanlığı sayesinde başarılı olabileceği belirtiliyor.

Xiaomi, önümüzdeki 10 yıl içinde araç işine 10 milyar dolar yatırım yapacağını söyledi. Otomobil, Çin’de Xiaomi adına Beijing Automotive Industry Holding (BAIC) tarafından üretilecek.

800 kilometreye varan sürüş menziline sahip pilleri, Çin'in en büyük elektrikli otomobil üreticisi BYD'nin yanı sıra yerli pil devi CATL tarafından sağlanıyor.