Xiaomi SU7'nin iç mekan görüntüleri yayınlandı Çinli teknoloji devi Xiaomi, ilk elektrikli otomobilinin seri üretimine bu ay başlıyor. Şimdi de otomobilin iç mekan görüntüleri ortaya çıktı.

ensonhaber.com

Xiaomi, 28 Aralık'ta düzenlediği etkinlikte merakla beklenen elektrikli otomobilini tanıttı.

Xiaomi SU7 isimli otomobil, Çin’de Xiaomi adına Beijing Automotive Industry Holding (BAIC) tarafından üretilecek.

Coupe elektrikli otomobil, şirketin popüler akıllı telefon markası Mi adı altında satışa sunulacak ve SU7, SU7 Pro ve SU7 Max olmak üzere üç farklı sürümle karşımıza çıkacak.

Otomobilin fiyatı henüz belli olmasa da şimdiye kadar gelen bilgiler, aracın 26 bin dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağını gösteriyor.

İç mekan görüntüleri yayınlandı

Paylaşılan görsellere baktığımızda, Xiaomi SU7'nin sade ama bir o kadar da teknolojik bir iç mekanla geleceğini söyleyebiliriz.

Xiaomi, monitör büyüklüğünde bir multimedya ekranının yanı sıra; klima ve süspansiyon yüksekliği gibi kontroller için fiziksel butonlar ekledi.

Xiaomi SU7 modelinde, nispeten ince ve uzun bir gösterge ekranı karşımıza çıkıyor. Bu ekran, aracın çeşitli bilgilerini göstermenin yanı sıra, hayalet gösterge özelliğiyle donatıldı.

Ayrıca, araçta bulunan devasa multimedya ekranı, hem araçla ilgili bilgileri göstermek hem de navigasyonu ve müzik uygulamasını kontrol etmek için kullanılabiliyor.

Bu ekranın hemen altında ise 55W hızlı şarj destekli kablosuz şarj alanı, start-stop tuşu, klima, fan hızı, süspansiyon gibi ayarlar için fiziksel tuşlar ve bardaklık gibi pratik detaylar bulunuyor.

Yolculara özel ekran

Xiaomi SU7, arka koltuklarda iki adet multimedya ekranına da sahip. Ancak bu ekranların standart olarak mı geleceği, yoksa opsiyon olarak mı sunulacağı şu an için belirsiz.

Seri üretim bu ay başlıyor

Xiaomi'nin ilk otomobili olan Xiaomi SU7'nin üretimi bu ay itibarıyla başlıyor. Çin basınında yer alan haberlere göre, Xiaomi SU7 elektrikli sedanın seri üretimi Şubat ayının sonlarına doğru başlayacak.

Şirket, muhtemelen Çin Yeni Yılı tatilinden hemen sonra, 19 Şubat'ta üretim bandını devreye alacak.

Mart ayında yaklaşık 2 bin adet otomobil üretilmesi planlanıyor. Üretim hacmi kademeli olarak artırılacak.

Temmuz'da aylık 10 bin adedin üzerine çıkılması planlanıyor. Aktarılan son bilgilere göre aracın ilk teslimatları bahar aylarında yapılacak.

HyperOS üzerinde çalışan elektrikli aracın Aqua Blue, Verdant Green ve Mineral Grey olmak üzere üç renk seçeneği bulunuyor.

SU7'nin tek şarjla 800 kilometreye kadar mesafe katedebildiği ifade ediliyor. Xiaomi ayrıca, SU7'nin daha büyük bir 150 kWh pil paketi içerecek olan yeni V8 versiyonunu da piyasaya süreceğini duyurdu. Bu yeni versiyon, daha uzun menzil ve gelişmiş performans sunacak.