Xiaomi SU7'nin seri üretimi bu ay başlıyor: İşte özellikleri Çinli teknoloji devi Xiaomi, ilk elektrikli otomobilinin seri üretimine bu ay başlıyor. Otomobil hakkında tüm detayları derledik.

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Xiaomi, 28 Aralık'ta düzenlediği etkinlikte merakla beklenen elektrikli otomobilini tanıttı.

Xiaomi SU7 isimli otomobil, Çin’de Xiaomi adına Beijing Automotive Industry Holding (BAIC) tarafından üretilecek.

Coupe elektrikli otomobil, şirketin popüler akıllı telefon markası Mi adı altında satışa sunulacak ve SU7, SU7 Pro ve SU7 Max olmak üzere üç farklı sürümle karşımıza çıkacak.

Otomobilin fiyatı henüz belli olmasa da şimdiye kadar gelen bilgiler, aracın 26 bin dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağını gösteriyor.

Seri üretim bu ay başlıyor

Xiaomi'nin ilk otomobili olan Xiaomi SU7'nin üretimi bu ay itibarıyla başlıyor. Çin basınında yer alan haberlere göre, Xiaomi SU7 elektrikli sedanın seri üretimi Şubat ayının sonlarına doğru başlayacak.

Şirket, muhtemelen Çin Yeni Yılı tatilinden hemen sonra, 19 Şubat'ta üretim bandını devreye alacak.

Mart ayında yaklaşık 2 bin adet otomobil üretilmesi planlanıyor. Üretim hacmi kademeli olarak artırılacak.

Temmuz'da aylık 10 bin adedin üzerine çıkılması planlanıyor. Aktarılan son bilgilere göre aracın ilk teslimatları bahar aylarında yapılacak.

HyperOS üzerinde çalışan elektrikli aracın Aqua Blue, Verdant Green ve Mineral Grey olmak üzere üç renk seçeneği bulunuyor.

SU7'nin tek şarjla 800 kilometreye kadar mesafe kat edebildiği ifade ediliyor. Xiaomi ayrıca, SU7'nin daha büyük bir 150 kWh pil paketi içerecek olan yeni V8 versiyonunu da piyasaya süreceğini duyurdu. Bu yeni versiyon, daha uzun menzil ve gelişmiş performans sunacak.