Xiaomi'den kendi elektrikli aracı için yeni hamle

Xiaomi'den kendi elektrikli aracı için yeni hamle

Xiaomi’nin otomobil bölümü, yaklaşmakta olan elektrikli araba modeli için yeni bir patent başvurusunda bulundu.

Son yıllarda elektrikli otomobillere olan yoğun ilgi nedeniyle birçok teknoloji şirketi bu pazara yönelmiş durumda.

Geçtiğimiz yıl, kendi elektrikli otomobilini üretecek şirketler arasına Çinli Xiaomi de eklenmiş ve çalışmalara hız vermişti.

Xiaomi, Xiaomi Pilot otonom sürüş sistemi tarafından desteklenecek ilk elektrikli otomobilini 2024 yılında yola çıkarmayı hedefliyor.

Xiaomi'den yeni patent

Geçtiğimiz yıl kurulan Xiaomi Automobile, kısa bir süre önce yaklaşmakta olan elektrikli otomobili için yeni bir patent başvurusunda bulundu.

Aktarılanlara göre şirket, geliştirdiği elektrikli arabasında kullanacağı bataryalar için Power Battery adında bir teknolojinin fikri mülkiyet haklarını aldı.

Power Battery patent görselinde Xiaomi’nin sıvı soğutma kanalları dikkat çekiyor. Muhtemelen firma, otomobilinde kullanacağı bataryaların daha uzun ömürlü olması için yeni teknolojiler geliştirecek.

Xiaomi'nin hedefi yılda 10 milyon satış

Xiaomi patronu Lei Jun, ilk 5'e girebilmek için yılda 10 milyondan fazla elektrikli otomobil satmayı hedeflediklerini söyledi.

Lei Jun'a göre elektrikli otomobil segmenti olgunluğa ulaştığında, bu pazarın yüzde 80'i 5 markanın hakimiyetinde olacak ve Xiaomi de bunlardan biri olacak.

Xiaomi'nin sektördeki hedefi büyük

Elektrikli otomobil pazarında rakiplerinden geride kalmak istemeyen Xiaomi, kesenin ağzını sonuna kadar açmış durumda. Şirket, bu pazara önümüzdeki 10 yıl içinde toplam 10 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazırlanıyor.