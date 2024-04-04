Xiaomi'nin elektrikli otomobili 100 binden fazla sipariş aldı Çinli Xiaomi, SU7 isimli spor elektrikli aracı için 100 binden fazla sipariş aldığını ve ilk teslimatlara başladığını açıkladı.

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Xiaomi, 28 Aralık'ta düzenlediği etkinlikte merakla beklenen elektrikli otomobilini tanıttı.

Coupe elektrikli otomobil, şirketin popüler akıllı telefon markası Mi adı altında satışa sunulacak ve SU7, SU7 Pro ve SU7 Max olmak üzere üç farklı sürümle karşımıza çıkacak.

Siparişler başladı

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, ilk elektrikli aracının siparişlerine resmen başladı.

Xiaomi SU7 29 bin 900 dolar, SU7 Pro 34 bin dolar ve SU7 Max 41 bin 500 dolardan satışa sunuldu.

Sipariş sayısı 100 bini gçti

Yapılan açıklamaya göre, sadece 27 dakikada 50 bin adet satmayı başaran Xiaomi SU7 için verilen siparişler 100 bini geçti.

İlk teslimatlar Xiaomi'nin halihazırda üretmiş olduğu 5,000 araçtan yapılacak. "Kurucu Sürümü" olarak adlandırılan bu gruptaki araçlarda, aracı satın alan ilk müşterilere yönelik ek aksesuarlar bulunuyor.

Xiaomi, geçen haftaki tanıtımın ardından müşterilere dört ila yedi ay arasında bir bekleme süresi ile karşı karşıya kalabilecekleri uyarısında bulunarak araca yönelik yoğun talep olduğuna işaret etmişti.

Xiaomi, önümüzdeki 10 yıl içinde araç işine 10 milyar dolar yatırım yapacağını söyledi. Otomobil, Çin’de Xiaomi adına Beijing Automotive Industry Holding (BAIC) tarafından üretilecek.

800 kilometreye varan sürüş menziline sahip pilleri, Çin'in en büyük elektrikli otomobil üreticisi BYD'nin yanı sıra yerli pil devi CATL tarafından sağlanıyor.