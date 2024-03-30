Xiaomi'nin elektrikli otomobili 27 dakikada 50 bin sattı Xiaomi, düzenlediği etkinlik kapsamında ilk elektrikli otomobili Xiaomi SU7’yi satışa çıkardı. Otomobil, sadece 27 dakikada 50 bin adet satmayı başardı.

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Xiaomi, 28 Aralık'ta düzenlediği etkinlikte merakla beklenen elektrikli otomobilini tanıttı.

Coupe elektrikli otomobil, şirketin popüler akıllı telefon markası Mi adı altında satışa sunulacak ve SU7, SU7 Pro ve SU7 Max olmak üzere üç farklı sürümle karşımıza çıkacak.

Siparişler başladı

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, ilk elektrikli aracının siparişlerine resmen başladı.

Xiaomi SU7 29 bin 900 dolar, SU7 Pro 34 bin dolar ve SU7 Max 41 bin 500 dolardan satışa sunuldu.

27 dakikada 50 bin satış

Yapılan açıklamaya göre, Xiaomi SU7, sadece 27 dakikada 50 bin adet satmayı başardı.

Xiaomi SU7, en az 2 veya 3 yıl Çin’de kalacak ve müşteriler Standart, Pro veya Max versiyonları arasında tercih yapacak.

Xiaomi, önümüzdeki 10 yıl içinde araç işine 10 milyar dolar yatırım yapacağını söyledi. Otomobil, Çin’de Xiaomi adına Beijing Automotive Industry Holding (BAIC) tarafından üretilecek.

800 kilometreye varan sürüş menziline sahip pilleri, Çin'in en büyük elektrikli otomobil üreticisi BYD'nin yanı sıra yerli pil devi CATL tarafından sağlanıyor.

Mart ayında yaklaşık 2 bin adet otomobil üretilmesi planlanıyor. Üretim hacmi kademeli olarak artırılacak ve temmuz ayında 10 bin adedin üzerine çıkacak.