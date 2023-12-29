Xiaomi'nin elektrikli otomobili resmen tanıtıldı: İşte özellikleri Xiaomi, 28 Aralık'ta düzenlediği etkinlikte merakle beklenen elektrikli otomobilini tanıttı. Xiaomi SU7 olarak adlandırılan otomobilin özelliklerine bakıyoruz.

ensonhaber.com

2021 yılında, kendi elektrikli otomobilini üretecek şirketler arasına Çinli Xiaomi de eklenmiş ve çalışmalara hız vermişti.

Otonom sürüş girişiminin ilk aşamasında Çin’de 140’dan fazla aracın test edilmesi planlanıyor. Şirket, 2024 yılına kadar sektörde lider konuma gelmeyi hedefliyor.

Xiaomi SU7 modelleri tanıtıldı

Xiaomi, 28 Aralık'ta düzenlediği etkinlikte merakla beklenen elektrikli otomobilini tanıttı.

Xiaomi SU7 isimli otomobil, Çin’de Xiaomi adına Beijing Automotive Industry Holding (BAIC) tarafından üretilecek.

Coupe elektrikli otomobil, şirketin popüler akıllı telefon markası Mi adı altında satışa sunulacak ve SU7, SU7 Pro ve SU7 Max olmak üzere üç farklı sürümle karşımıza çıkacak.

Xiaomi'nin SU7 modeli, lidar tabanlı otonom sürüş yetenekleriyle dikkat çekiyor, bu özellikler arasında kendi kendine park etme ve uyarlanabilir hız sabitleyici gibi fonksiyonlar bulunuyor.

Araç, Xiaomi'nin kendi geliştirdiği HyperOS işletim sistemi üzerinde çalışıyor, bu da kullanıcı deneyimini artırıyor.

Marka, SU7 modelini iki farklı pil paketi seçeneğiyle sunuyor. Giriş seviyesi modellerde BYD'nin 73,6 kWh kapasiteli lityum demir fosfat (LFP) pili yer alırken, daha üst seviye donanımlarda CATL tarafından üretilen 101 kWh kapasiteli daha büyük CTB pil paketi bulunuyor.

800 km menzil

SU7'nin tek şarjla 800 kilometreye kadar mesafe kat edebildiği ifade ediliyor. Xiaomi ayrıca, SU7'nin daha büyük bir 150 kWh pil paketi içerecek olan yeni V8 versiyonunu da piyasaya süreceğini duyurdu. Bu yeni versiyon, daha uzun menzil ve gelişmiş performans sunacak.

Fiyatı belli olmadı

Otomobilin fiyatı henüz belli olmasa da şimdiye kadar gelen bilgiler, aracın 26 bin dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağını gösteriyor.