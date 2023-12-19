Xiaomi'nin elektrikli otomobili yollara çıkmaya hazır Xiaomi yakında ilk otomobilini tanıtacak. Merakla beklenen otomobilin tanıtım çekimlerine ait fotoğraflar sızdırıldı.

ensonhaber.com

2021 yılında, kendi elektrikli otomobilini üretecek şirketler arasına Çinli Xiaomi de eklenmiş ve çalışmalara hız vermişti.

Otonom sürüş girişiminin ilk aşamasında Çin’de 140’dan fazla aracın test edilmesi planlanıyor. Şirket, 2024 yılına kadar sektörde lider konuma gelmeyi hedefliyor.

Xiaomi, ilk elektrikli otomobilini sonbaharda tanıtmayı planlıyor. Kaynaklara göre, şirket şu anda Pekin'de haftada yaklaşık 50 prototip üretiyor.

Yeni görüntüler ortaya çıktı

Xiaomi'nin piyasaya sürmeye hazırlandığı otomobilin reklam çekimlerine ait görüntüler sızdırıldı.

SU7 isimli araç bu kez kamuflaj olmadan görüntülendi. Sızıntıyı yapan kişinin, gizlilik anlaşmasını ihlal ettiği için 420 bin dolar ceza ödemesi bekleniyor.

Tanıtım çekimleri sırasında çekilen fotoğraflar, elektrikli sedanı neredeyse tüm açılardan gözler önüne seriyor

Açılıp kapanabilen spoyler ve büyük Xiaomi yazısının yer aldığı arka kısma ek olarak, otomobilin yan kısmı ve önü de görülebiliyor.

Fiyatı nasıl olacak

Standart Xiaomi SU7'ye ek olarak SU7 Pro ve SU7 Max versiyonları da piyasaya sürülecek. Bu modeller motor gücü ve diğer özellikler bakımından farklılık gösterecek.

Baz versiyonun fiyatının 26 bin 700 dolar civarında olacağı belirtiliyor.

Xiaomi'nin kurucusu Lei Jun, piyasaya sürmeye hazırlandıkları ilk elektrikli otomobilin kış testlerinin başarıyla tamamlandığını ve seri üretime girmesine çok az bir süre kaldığını söylemişti. Otomobilin yıl bitmeden tanıtılacağı belirtiliyor.