Xiaomi'nin elektrikli otomobilinden yeni görüntüler geldi Xiaomi yakında ilk otomobilini tanıtacak. Merakla beklenen otomobilin fotoğrafları Xiaomi tarafından paylaşıldı.

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2021 yılında, kendi elektrikli otomobilini üretecek şirketler arasına Çinli Xiaomi de eklenmiş ve çalışmalara hız vermişti.

Otonom sürüş girişiminin ilk aşamasında Çin’de 140’dan fazla aracın test edilmesi planlanıyor. Şirket, 2024 yılına kadar sektörde lider konuma gelmeyi hedefliyor.

Yeni görüntüler ortaya çıktı

Xiaomi'nin piyasaya sürmeye hazırlandığı otomobile ait yeni görüntüler yayınlandı. SU7 isimli araç, 26 bin 700 dolar civarında bir fiyatla satışa sunulacak.

Standart Xiaomi SU7'ye ek olarak SU7 Pro ve SU7 Max versiyonları da piyasaya sürülecek. Bu modeller motor gücü ve diğer özellikler bakımından farklılık gösterecek.

Xiaomi'nin kurucusu Lei Jun, piyasaya sürmeye hazırlandıkları ilk elektrikli otomobilin kış testlerinin başarıyla tamamlandığını ve seri üretime girmesine çok az bir süre kaldığını söylemişti. Otomobilin yıl bitmeden tanıtılacağı belirtiliyor.

Ayrıca yakın tarihli paylaşımında Jun, SU7'nin Porsche Taycan Turbo'ya benzer sürüş mekaniklerini ve Tesla Model S ile karşılaştırılabilir akıllı özellikleri hedeflediğini açıkladı.