Xiaomi'nin elektrikli sedanı bir kez daha görüntülendi Xiaomi, merakla beklenen ilk otomobilini tanıtmaya hazırlanırken, araçla ilgili yeni gövde görüntüleri ortaya çıktı.

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2021 yılında, kendi elektrikli otomobilini üretecek şirketler arasına Çinli Xiaomi de eklenmiş ve çalışmalara hız vermişti.

Otonom sürüş girişiminin ilk aşamasında Çin’de 140’dan fazla aracın test edilmesi planlanıyor. Şirket, 2024 yılına kadar sektörde lider konuma gelmeyi hedefliyor.

Xiaomi, ilk elektrikli otomobilini sonbaharda tanıtmayı planlıyor. Kaynaklara göre, şirket şu anda Pekin'deki haftada yaklaşık 50 prototip üretiyor.

Yeni gövde görüntüleri sızdırıldı

Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobiline ait yeni casus fotoğraflar ortaya çıktı. Yayınlanan görüntüler aracın gövdesini gösteriyor.

Çinli şirket tasarım detaylarını gizlemek amacıyla gövdenin tamamını kamuflajla kapladı.

Merakla beklenen elektrikli sedan aerodinamik hatlara, gizli kapı kollarına ve çerçevesiz kapılara sahip olacak.

Fotoğraflara bakılırsa şarj portu gövdenin arka kısmında yer alacak. Xiaomi logosu ise kapının içine yerleştirilmiş hoparlör ızgarasında karşımıza çıkıyor.

Otomobil neler sunacak

Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili, 800 km'ye kadar menzil sunan 101 kWh kapasiteli bir batardan güç alacak. Xiaomi ilk etapta ilk etapta yıllık 150 bin otomobil üretmeyi hedefliyor.

Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili, aerodinamik gövde tasarımı, uzun kaput ve ön camın üzerinde bulunan lidar sensörü gibi detaylarıyla dikkat çekiyor.

Xiaomi'nin kurucusu Lei Jun, piyasaya sürmeye hazırlandıkları ilk elektrikli otomobilin kış testlerinin başarıyla tamamlandığını ve seri üretime girmesine çok az bir süre kaldığını söylemişti.