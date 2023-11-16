Xiaomi'nin elektrikli sedanı yeniden görüntülendi Xiaomi, merakla beklenen ilk otomobilini tanıtmaya hazırlanırken, araçla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

ensonhaber.com

2021 yılında, kendi elektrikli otomobilini üretecek şirketler arasına Çinli Xiaomi de eklenmiş ve çalışmalara hız vermişti.

Otonom sürüş girişiminin ilk aşamasında Çin’de 140’dan fazla aracın test edilmesi planlanıyor. Şirket, 2024 yılına kadar sektörde lider konuma gelmeyi hedefliyor.

Xiaomi, ilk elektrikli otomobilini sonbaharda tanıtmayı planlıyor. Kaynaklara göre, şirket şu anda Pekin'de haftada yaklaşık 50 prototip üretiyor.

Yeni görüntüler ortaya çıktı

Xiaomi'nin piyasaya sürmeye hazırlandığı otomobil, Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığının veri tabanında ortaya çıktı.

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığının veri tabanına göre Xiaomi'nin ilk otomobili "SU7" olarak adlandırılacak.

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Ayrıca bu otomobil, toplamda 3 versiyona sahip olacak. Diğer versiyonlar; "SU 7 Pro" ve "SU 7 Max" olarak karşımıza çıkacak.

Oldukça modern bir görünüme sahip olan otomobil, LED destekli büyük farları, büyük oranda kapalı ızgarası ve sahip olduğu tasarım çizgileriyle dikkat çekiyor.

Çin'den gelen bilgilere göre, otomobilde tek motor ve çift motorlu seçenekler bulunacak. 220 kW güç, ilk motor için tüm versiyonlarda karşımıza çıkacak.

Aracın donanım seçeneğine bağlı olarak sunulacak ikinci motoru ise 275 kW olarak sunulacak. Ayrıca bu elektrikli otomobilde 101 kWh kapasiteli batarya yer alacak.

Xiaomi'nin kurucusu Lei Jun, piyasaya sürmeye hazırlandıkları ilk elektrikli otomobilin kış testlerinin başarıyla tamamlandığını ve seri üretime girmesine çok az bir süre kaldığını söylemişti.