Xiaomi'nin ilk elektrikli aracı ağustosta geliyor

Xiaomi, ilk Xiaomi elektrikli otomobil prototipinin üçüncü çeyrekte ortaya çıkacağını açıklamıştı. Aracın ağustosta tanıtılabileceği söyleniyor.

Geçtiğimiz aylarda elektrikli otomobil pazarında ben de varım diyen Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, yeni aracı hakkında üçüncü çeyreği işaret etmişti.

Diğer şirketlerden farklı olarak, elektrikli araç projesi hakkında hiçbir bilgiyi saklama ihtiyacı duymayan Çinli şirket, şimdilerde otomobili test ediyor.

Xiaomi Automobile, Pekin Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Bölgesi'nde, yıllık toplam 300 bin araç üretimiyle tesis kurmayı planlıyor.

Xiaomi'nin seri üretilen ilk elektrikli otomobilinin 2024'ün ilk yarısında montaj hattından çıkması bekleniyor.

Ağustosta tanıtılabilir

Xiaomi, ilk Xiaomi elektrikli otomobil prototipinin üçüncü çeyrekte ortaya çıkacağını açıklamıştı. Sina Tech tarafından paylaşılan yeni raporlara göre, Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, ağustos ayında ilk elektrikli araç prototipini ortaya çıkaracak.

Prototip araç, tanıtımın ardından ilk kış testleri de dahil olmak üzere yol testlerini gerçekleştirecek.

Şimdiye kadar Xiaomi Car olarak adlandırılan elektrikli aracın tasarımı WM Motor'un Maven konsept otomobilinden sorumlu olan HVST Automobile Design tarafından gerçekleştirildi.

Elektrikli otomobil pazarında rakiplerinden geride kalmak istemeyen Xiaomi, kesenin ağzını sonuna kadar açmış durumda. Şirket, bu pazara önümüzdeki 10 yıl içinde toplam 10 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazırlanıyor.