Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili beklenenden erken gelebilir Çinli teknoloji devi Xiaomi, ilk elektrikli otomobili için hazırlıklarını sürdürüyor. Gelen bilgiler, aracın beklenenden erken satışa çıkacağını gösteriyor.

ensonhaber.com

2021 yılında, kendi elektrikli otomobilini üretecek şirketler arasına Çinli Xiaomi de eklenmiş ve çalışmalara hız vermişti.

Otonom sürüş girişiminin ilk aşamasında Çin’de 140’dan fazla aracın test edilmesi planlanıyor. Şirket, 2024 yılına kadar sektörde lider konuma gelmeyi hedefliyor.

Xiaomi otomobili Modena kod adlı tamamen elektrikli bir sedan olacak. Daha önce aracın 22 bin ila 29 bin dolar arasında bir fiyata sahip olması beklenirken, şimdi bu fiyat 40 bin dolar seviyesine kadar yükseldi.

Açıklanan bilgilere göre otomobil, her biri Qualcomm 8295 çipe sahip üç versiyon halinde satışa sunulacak.

Beklenenden erken gelebilir

Ortaya çıkan son raporlar, Xiaomi imzalı ilk otomobilin çok daha erken gelebileceğini gösteriyor.

Sektörden gelen yeni raporlar, Xiaomi'nin aralarında Brilliance Auto, Chery ve Beijing Automotive Group'un da bulunduğu birçok farklı araç üreticisiyle görüştüğünü ortaya çıkardı.

Çinli şirket, kendi otomobilini üretmek için halen gerekli lisansı alabilmiş değil. Ancak kurulacak yeni ortaklıklar, bu süreci oldukça hızlandırabilir.

Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili 800 km'ye kadar menzil sunan 101 kWh kapasiteli bir bataryadan güç alacak. Xiaomi ilk etapta ilk etapta yıllık 150 bin otomobil üretmeyi hedefliyor.

Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili, aerodinamik gövde tasarımı, uzun kaput ve ön camın üzerinde bulunan lidar sensörü gibi detaylarıyla dikkat çekiyor.

Xiaomi'nin kurucusu Lei Jun, piyasaya sürmeye hazırlandıkları ilk elektrikli otomobilin kış testlerinin başarıyla tamamlandığını ve seri üretime girmesine çok az bir süre kaldığını söylemişti.