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    Xiaomi’nin sürücüsüz otomobili görüntülendi

    Xiaomi, ilk Xiaomi elektrikli otomobil prototipinin üçüncü çeyrekte ortaya çıkacağını açıklamıştı. Araca ait ilk görüntüler internete düşmeye başladı.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2022 - 09:15
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    Xiaomi’nin sürücüsüz otomobili görüntülendi

    Geçtiğimiz aylarda elektrikli otomobil pazarında ben de varım diyen Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, yeni aracı hakkında üçüncü çeyreği işaret etmişti.

    Diğer şirketlerden farklı olarak, elektrikli araç projesi hakkında hiçbir bilgiyi saklama ihtiyacı duymayan Çinli şirket, şimdilerde otomobili test ediyor.

    Kameralara yakalandı

    Weibo üzerinden şirketin bu sektörde ilerleme kaydettiğini gösteren bir fotoğraf paylaşıldı. Xiaomi’nin sürücüsüz test arabası canlı olarak görüntülendi.

    xiaomi

    Tavanında lidar sensörü bulunan otomobilin nihai tasarım muhtemelen değişecek. Fotoğrafta görülen arabanın başka bir markaya ait olma ve Xiaomi’nin aracı yalnızca Lidar sensörlerini ve diğer otonom sürüş teknolojilerini test etmek için kullanıyor olması ihtimali de var.

    Xiaomi Automobile, Pekin Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Bölgesi'nde, yıllık toplam 300 bin araç üretimiyle tesis kurmayı planlıyor.

    Xiaomi'nin seri üretilen ilk elektrikli otomobilinin 2024'ün ilk yarısında montaj hattından çıkması bekleniyor.

    xiaomi

    Elektrikli otomobil pazarında rakiplerinden geride kalmak istemeyen Xiaomi, kesenin ağzını sonuna kadar açmış durumda. Şirket, bu pazara önümüzdeki 10 yıl içinde toplam 10 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazırlanıyor.


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