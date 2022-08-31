Xpeng, Tesla'ya rakip olacak iki yeni elektrikli araç üzerinde çalışıyor

Xpeng Motors, 2023'te iki yeni elektrikli araç piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Elektrikli otomobil denince akla ilk gelen üretici olan Tesla, özellikle Model 3 ile oldukça iyi satış rakamları elde ediyor. Ancak Çinli elektrikli otomobil üreticisi Xpeng, sunduğu otonom özelliklerle ABD'li rakibini aratmıyor.

Geçtiğimiz yıllarda Tesla Model 3'ün karşısına P7 Sedan ve G9 SUV modellerini çıkaran Xpeng, şimdi de iki yeni araç üzerinde çalışıyor.

Tesla Model Y'ye rakip olacak

Xpeng Motors, 2023'te iki yeni elektrikli araç piyasaya sürmeyi hazırlanıyor. Bu araçlardan birinin Tesla Model Y'ye rakip olması planlanıyor.

Xpeng Başkanı Brian Gu, araçlardan birinin B sınıfı, diğerinin ise C sınıfı olacağını doğruladı.

Her iki araç da aynı sınıfta yarışacak olsa da Xpeng Başkanı Brian Gu, CNBC'ye verdiği demecinde model serisinde "aç gözlülüğü minimumda" tutacaklarını söyledi.

Xpeng Başkanı Gu, yeni C-sınıfı model hakkında "Premium ve geniş format konumlandırmasını göz önüne aldığımız zaman, sayı sınırlı olabilir. Bununla beraber, daha önce kapsamadığımız yepyeni bir segmenti hedefliyor olacak." ifadelerini kullandı.