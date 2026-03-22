Yakıt fiyatları artınca aranan liste: İşte Türkiye'de en az yakan otomobiller

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında yaşanan yukarı yönlü hareketlilik, otomobil satın alma alışkanlıklarını da değiştirdi.

Yeni bir araç arayışında olan tüketiciler artık motor gücü veya tasarım detaylarından ziyade doğrudan yakıt tüketim verilerine odaklanıyor.

Özellikle büyükşehirlerin yoğun trafiğinde ve uzun mesafeli yolculuklarda ekonomik kalabilen araçlar, aile bütçesi için stratejik bir yatırım niteliğinde.

Sürücüler, araç seçimlerini yakıt konusunda en tutumlu modellerden yana kullanarak uzun vadeli kullanım maliyetlerini minimum seviyeye indirmeyi hedefliyor.

EN AZ YAKAN BENZİNLİ OTOMOBİLLER

Sürekli yükselen benzin fiyatları, şehir içi kullanımda düşük tüketim sunan motor seçeneklerini her zamankinden daha popüler bir konuma getiriyor.

Bu kategoride verimlilikleriyle dikkat çeken modellerin en başında Peugeot 208 ve Opel Corsa seçenekleri yer alıyor.

Her iki model de bünyesinde barındırdığı 1.2 litrelik motor teknolojisiyle 100 kilometrede ortalama 4,1 litrelik etkileyici bir tüketim performansı sergiliyor.

Bu seviyedeki düşük yakıt sarfiyatı, söz konusu araçları şehir trafiği için en mantıklı alternatiflerden biri haline getiriyor.

Volkswagen grubunun sevilen temsilcileri de ekonomik sürüş yarışında üst sıralarda kendilerine yer buldu.

Alman devinin yenilenen Polo modeli ile Skoda markasının Scala ve Fabia seçenekleri 100 kilometrede 4.7 litre ile 5.7 litre arasında değişen değerler sunuyor.

Konfor odaklı bir sürüşle ekonomiyi birleştirmek isteyen kullanıcılar için Citroen C3, yumuşak süspansiyon yapısı ve düşük sarfiyatıyla öne çıkıyor.

Diğer yandan Dacia Sandero modelinin 1.0 TCe motorlu fabrika çıkışlı LPG versiyonu 4,9 litrelik tüketimiyle sınırları zorlayan bir seçenek..

Koreli otomobil üreticilerinin temsilcileri olan Kia Stonic 1.0 TGDI ve Hyundai i10 1.0 MPI modelleri de yakıt cimrisi listesinde yer alıyor.

Mitsubishi Space Star ve Nissan Micra gibi kompakt modeller düşük ağırlıkları sayesinde yakıt tüketiminde oldukça iddialı değerlere sahip.

Türkiye yollarının en çok görülen modellerinden olan Renault Clio da düşük tüketim verileriyle benzinli araçlar listesindeki yerini alıyor.

En az yakan benzinli otomobiller:

Peugeot 208 1.2 PureTech 75 HP

Volkswagen Yeni Polo 1.0 TSI Style

Skoda Scala 1.0 TSI 110 PS DSG

Opel Corsa Elegance 1.2 75 HP

Kia Stonic 1.0 TGDI

Skoda Fabia 1.0 TSI

Volkswagen Polo 1.0 TSI

Citroen C3

Dacia Sandero 1.0 TCe (LPG)

Hyundai i10 1.0 MPI 67 HP

Kia Picanto 1.2 MPI

Mitsubishi Space Star (Mirage) 1.2L

Nissan Micra 1.2

Renault Clio

EN AZ YAKAN DİZEL OTOMOBİLLER

Dizel motorlu otomobiller sundukları yüksek tork kapasitesi ve tek depoyla kat edilebilen uzun menzilleri sayesinde sık seyahat edenlerin tercihi.

Bu kategorinin en iddialı oyuncularından biri olarak karşımıza çıkan CitroEn C4 Cactus modeli dikkatleri üzerine çekiyor.

C4 Cactus sahip olduğu 1.6 BlueHDi dizel motor ünitesiyle karma kullanım koşullarında 100 kilometrede sadece 3,4 litre yakıt tüketiyor.

Bu değer günümüz şartlarında bir otomobilin ulaşabileceği en verimli seviyelerden biri olarak kabul görüyor.

Türkiye otomobil pazarının en çok tercih edilen sedan modellerinden olan Fiat Egea ise 1.6 Multijet II motoruyla yüksek verimlilik sunan otomobiller arasında.

Renault Megane modeli de 1.5 Blue dCi motor seçeneğiyle benzer şekilde 100 kilometrede 4,5 ile 4,7 litre arasında tüketim gerçekleştiriyor.

Premium otomobil segmentinde ise hem lüks detaylar hem de düşük yakıt tüketimi aynı gövdede bir araya geliyor.

BMW 116d ve Audi A3 Sedan 2.0 TDI modelleri 5 litre civarındaki tüketimleriyle üst sınıfta da tutumluluğun mümkün olduğunu kanıtlıyor.

Listenin güçlü ancak verimli diğer üyeleri arasında Toyota Corolla 1.4 D-4D ve Peugeot 2008 1.5 BlueHDi modelleri var.

Volkswagen Passat ise 1.93 HP güç üreten 2.0 TDI motoruna rağmen sunduğu düşük tüketim verileriyle uzun yol performansını taçlandırıyor.

En az yakan dizel otomobiller:

Citroen C4 Cactus 1.6 BlueHDi

BMW 116d

Toyota Corolla 1.4 D-4D

Fiat Egea Sedan 1.6 Multijet II 130 HP

Renault Megane 1.5 Blue dCi 115 HP

Peugeot 2008 1.5 BlueHDi 130 HP

Audi A3 Sedan 2.0 TDI (35 TDI)

Volkswagen Passat 2.0 TDI 193 HP

EN AZ YAKAN OTOMATİK VİTES OTOMOBİLLER

Şehir trafiğinin yorucu dur-kalk süreçlerinde debriyaj zahmetinden kurtulmak isteyen sürücüler için otomatik şanzımanlı araçlar büyük bir rahatlık sağlıyor.

Geçmiş dönemlerdeki yüksek tüketim algısının aksine yeni nesil şanzıman teknolojileri manuel vitesli araçlarla yarışacak düzeye ulaşıyor.

Gelişmiş hibrit sistemler ve çift kavramalı şanzımanlar sayesinde otomatik vitesli araçlar artık ekonomiden ödün vermeden konfor sunabiliyor.

Toyota Yaris Hybrid modeli 1.5 litrelik motoru ve e-CVT şanzımanıyla 100 kilometrede ortalama 3,9 litre tüketerek liderliğini koruyor.

Hibrit teknolojisinin bir diğer güçlü temsilcisi olan Hyundai Ioniq Hybrid 4,0 litrelik tüketim verisiyle verimlilik konusundaki iddiasını sürdürüyor.

Peugeot 208 modelinin 1.5 BlueHDi motorlu ve 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzımanlı versiyonu 4,1 litrelik değeriyle kategorinin zirvesinde yer alıyor.

Volkswagen Golf 1.0 TSI DSG ve Renault Clio 1.0 TCe EDC modelleri 5 litre bandındaki tüketimleriyle hem dinamizm hem de ekonomi vadediyor.

Bu popüler modeller, modern vites teknolojileri sayesinde şehir içi kullanımda dahi bütçe dostu bir profil sergilemeyi sürdürüyor.

En az yakan otomatik arabalar:

Toyota Yaris Hybrid (1.5 e-CVT)

Hyundai Ioniq Hybrid

Peugeot 208 (1.5 BlueHDi EAT8)

Volkswagen Golf (1.0 TSI DSG)

Renault Clio (1.0 TCe EDC)