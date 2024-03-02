Yakıt fiyatları tercihleri değiştirdi: Dizel ve LPG'li araçlar zirvede Türkiye'de 2004'te trafiğe kayıtlı otomobillerin yüzde 75,2'sini oluşturan benzinli araçlar, geçen yıl yüzde 28,7 seviyesine kadar düştü.

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Türkiye’de yakıt fiyatlarında yaşan artış, tüketicinin otomobil tercihini değiştirmesine neden oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, 2023'te trafiğe kayıtlı otomobillerin yüzde 35,6'sını dizel, yüzde 33,5'ini LPG yüzde 28,7'sini benzin ve yüzde 2'sini elektrikli ve hibrit yakıt türüne sahip araçlar oluşturdu.

Dizel otomobil sayısı artıyor

Dizel otomobillerin trafikteki oranında son 20 yılda hızlı bir şekilde yükseldi. Bu oran 2004 yılında yüzde 4,7 seviyesindeyken, geçen yıl yüzde 35,6'ya çıktı.

Dizel otomobil sayısı 2004'te 252 bin 629 olarak kayıtlara geçmişti. Geçen yıl sonu itibarıyla bu miktar 5 milyon 425 bin 652 olarak belirlendi.

Benzinli araçların yükselişi yavaşladı

Trafikteki benzinli otomobillerin sayısı son 20 yılda az da olsa artış gösterdi. Bu dönemde benzinli araç sayısı yüzde 7,4 yükselerek 4 milyon 62 bin 486'dan 4 milyon 362 bin 975'e çıktı.

LPG tercih edenler çoğunlukta

Bu dönemde LPG'li araçların oranı 14,7'den yüzde 33,5'e yükseldi.

Elektrikli ve hibrit araçların sayısı ise söz konusu dönemde düzenli artarak trafikteki oranını sıfırdan yüzde 2'ye çıkardı.

Bu türdeki araçların sayısı kullanılmaya başlandığı 2011'de 47 iken, geçen yıl sonu itibarıyla 302 bin 371'e ulaştı.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, trafiğe kayıtlı dizel ve LPG'li otomobillerin oranının benzinli araçların önüne geçmesinin temel sebeplerinden birinin, bu tip yakıt türünü kullanan otomobillerin benzinli otomobillere göre daha az yakıt tüketmesi olduğunu söyledi.

LPG'li araçların litre fiyatlarının düşük olması sebebiyle kullanıcılar tarafından daha çok tercih edildiğini belirten Erkoç, şu ifadeleri kullandı: