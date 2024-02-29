Yalnızca bir adet üretildi: Karşınızda Bugatti Chiron Super Sport Hommage T50S Bugatti'nin Le Mans 24 saat yarışlarına ilk katıldığı modele saygı duruşu niteliğinde ürettiği Chiron Super Sport Hommage T50S modeline yakından bakıyoruz.

ensonhaber.com

Bugatti'nin 1931 yılında Le Mans yarışına ilk katıldığı model olan Type 50S'e saygı duruşunda bulunan Chiron Super Sport Hommage T50S, görücüye çıktı.

Yalnızca 1 adet üretilen bu özel modelin ön ızgarasında ve kapılarında eski modelin yarış numarası olan 5 rakamı ve spoilerin alt kısmında da Circuit de la Sarthe pisti yer alıyor.

Chiron’un iç mekanında da Type 50S çizimleri ve kafalıklara işlenen Le Mans 1931 yazıları göze çarpıyor.

Fiyatı açıklanmadı

Bu kişiye özel versiyonun fiyatı henüz bilinmiyor. Ancak Chiron Super Sport'un güncel fiyatı 3.8 milyon dolardan başlıyor.

Bugatti Chiron Super Sport'ta 8,0 litrelik W16 motor görev yapıyor. Bu motor araca 1600 hp güç ve 1600 Nm tork üretiyor.

0’dan 100’e hızlanmasını 2.4 saniyede tamamlayan süper otomobil, 200 km/sa hıza ise sadece 5.8 saniyede ulaşıyor.