Yalnızca tek aracı olan Rivian, ABD'nin en değerli 2. otomobil üreticisi oldu

Yalnızca tek aracı olan Rivian, ABD'nin en değerli 2. otomobil üreticisi oldu

Jeff Bezos'un da ciddi yatırımlar yaptığı Tesla rakibi elektrikli otomobil şirketi Rivian, halka arz edildikten sonra 100 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı.

Amazon’un büyük yatırımlar yaptığı Amerika merkezli elektrikli araç üreticisi Rivian, özellikle yüksek menzil sunan elektrikli otomobilleriyle Tesla'nın en büyük rakiplerinden biri olarak gösteriliyor.

Teknolojik görünümleriyle gelecekten gelmiş gibi görünen pick-up ve SUV modelleriyle bilinen Rivian, geçtiğimiz günlerde ilk aracını banttan indirmişti.

2009 yılında kurulan elektrikli araç girişimi Rivian, yıllar içinde istikrarlı bir şekilde büyümeyi başardı ve günümüzde artık adından daha fazla söz ettirmeye başladı.

100 MİLYAR DOLAR PİYASA DEĞERİNE ULAŞTI

Rivian hisseleri, geçtiğimiz günlerde ABD'de halka arz edilmesinin ardından yüzde 53 değer kazandı ve şirketin piyasa değeri 100 milyar dolara yükseldi.

ABD'NİN 2. BÜYÜK OTOMOBİL ÜRETİCİSİ OLDU

Yalnızca tek bir aracı olan şirket, böylelikle 1 trilyon dolar piyasa değerini aşan Tesla'nın ardından, ABD'nin ikinci en büyük otomobil üreticisi olmayı başardı.

DEVLERİ GEÇTİ

Rivian, 100 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşarak; 86,05 milyar dolarlık General Motors, 77,37 milyar dolarlık Ford ve 65,96 milyar dolarlık Lucid Group gibi dev şirketleri geride bıraktı.