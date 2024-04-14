Yangın riski var: Ford 40 binden fazla otomobilini geri çağırıyor ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Ford hakkında bir soruşturma başlatıldığını ve şirketin sattığı toplam 42 bin otomobilin yangın riski nedeniyle geri çağırma listesine eklendiğini duyurdu.

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Otomobil üreticileri, araçlarında meydana gelen sorunlar nedeniyle zaman zaman geri çağırma programları başlatıyor.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Ford hakkında bir soruşturma başlattığını ve otomobilin motorunda yangına yol açabilecek bir yakıt sızıntısı endişesi olduğunu duyurdu.

40 binden fazla araç geri çağırılacak

NHTSA, söz konusu sorun nedeniyle 40 binden fazla SUV modelin geri çağrılmasını başlattığını söyledi.

Otomobil güvenliği düzenleme kurumu, Ford'un 2022-2023 model yılı Bronco Sport ve 1.5L motorlu 2022 Ford Escape SUV'lar için önerdiği geri çağırma çözümünün yeterliliğini ve güvenlik sonuçlarını gözden geçirdiğini açıkladı.

Ford, bir motor kontrol yazılımı güncellemesi ve bir tahliye kurulumu üzerinde çalışırken, çatlak yakıt enjektörünü değiştirmenin ise riskli olduğunu bildiriyor.

Şirketten yapılan açıklamada, 1.5L Escape ve Bronco Sport araçlarında beş adet kaporta altı yangından haberdar olunduğu, ancak konuyla ilgili herhangi bir kaza veya yaralanma raporunun bulunmadığı kaydedildi.

NHTSA, Ford'un 2022 yılında yaklaşık 522 bin adet 2020-2023 Ford Escape ve 2021-2023 Ford Bronco Sport'u aynı sorun nedeniyle çağırıldığını hatırlattı.