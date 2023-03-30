Yangın riski var! Jeep, yaklaşık 60 bin Wrangler modelini geri çağırıyor Jeep, yakıt deposundaki problem nedeniyle yaklaşık 60 bin Wrangler modelinin geri çağırma listesine eklendiğini açıkladı.

Üretildiği ilk günden bu yana 2 milyonun üzerinde satış adedine imza atan ve geçtiğimiz yıllarda yeni modelini ülkemizde de satışa çıkaran Jeep Wrangler, bazı sorunlar yaşıyor.

Yapılan son açıklamaya göre marka, yakıt depolarında problem sebebiyle yaklaşık 60 bin adet Wrangler’ı geri çağırıyor.

Ekim 2019 ile Mayıs 2022 arasında üretilen toplam 57 bin 885 adet Wrangler, geri çağırma kapsamında yer alıyor.

Yakıt depolarında sorun var

Yapılan açıklmaya göre, araçların üretimi gerçekleştirilirken gereksiz veya kullanılmayan bir çerçeve parçası araçlara eklendi.

Bu durum, ilerleyen dönemlerde araçların yakıt depolarının delinmesine ve büyük bir yangına çıkmasına sebep olabilir.

Şirket, tedarikçi ve araç üretim kayıtları yardımıyla sorunu belirledi ve bu sorunla ilgili hiçbir kaza, yaralanma, garanti talebi veya saha raporunun olmadığını doğruladı.

Bu geri çağırma kapsamında tüm araçlar incelenecek ve gerekirse gereksiz parçalar çıkartılacak.