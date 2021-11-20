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Yangınlar önlenemiyor: Elektrikli Chevrolet Bolt üretimi yine durduruldu

Yangınlar önlenemiyor: Elektrikli Chevrolet Bolt üretimi yine durduruldu

Geçtiğimiz aylarda başlayan ve Chevrolet Bolt EV ve EUV modellerinde görülen yangın sorunları çözülebilmiş değil. Aracın üretimi yeniden durma noktasına geldi.