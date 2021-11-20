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    Yangınlar önlenemiyor: Elektrikli Chevrolet Bolt üretimi yine durduruldu

    Geçtiğimiz aylarda başlayan ve Chevrolet Bolt EV ve EUV modellerinde görülen yangın sorunları çözülebilmiş değil. Aracın üretimi yeniden durma noktasına geldi.
    • Haber Merkezi
    • 20.11.2021 - 10:00
    • Güncelleme : 20.11.2021 - 10:02
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    Yangınlar önlenemiyor: Elektrikli Chevrolet Bolt üretimi yine durduruldu

    ABD'li üretici Chevrolet, son zamanlarda yangın sorunlarıyla boğuşuyor. Araçların yanması gibi büyük problemlere sebep olan batarya sorunu nedeniyle oldukça zor durumda kalan şirket, bugüne kadar satılan bütün Chevrolet Bolt modellerini geri çağırmıştı.

    LG BATARYALARINDA SORUN

    Batarya problemi sebebiyle araçların geri çağırılma durumu sadece GM'yi değil, LG'yi de zor durumda bırakıyor.

    Geçtiğimiz haftalarda yaklaşık 220 bin otomobilde kullanılan LG bataryalarında çıkan problem LG Energy Solutions hisselerinde düşüşe sebep olmuştu.

    chevrolet bold

    BAŞLAYAN ÜRETİM YİNE DURDURULDU

    Yaklaşık 6 aydır devam eden, Chevrolet Bolt EV ve EUV modellerinde görülen batarya probleminin ardından kapatılan fabrika, 1 Kasım'da tekrardan üretime başlamıştı.

    Ancak yeni gelen haberlere göre üretim tekrardan durduruldu. General Motors'un Orion tesisi, yılın geri kalanında kapalı kalacak.

    GM sözcüsü Dan Flores, "Bu karar, geri çağırma onarımlarına öncelik vermeye devam etmemizi sağlayacak. Batarya modülü değiştirmelerine odaklanmaya devam edeceğiz." dedi.

    Yapılan açıklama, araçların 2022 yılında üretilip üretilmeyeceğine dair net bir bilgi vermiyor.

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