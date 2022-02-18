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    Yangınlarla boğuşan Chevrolet Bolt, nisanda yeniden üretime giriyor

    Geçtiğimiz aylarda başlayan ve Chevrolet Bolt EV ve EUV modellerinde görülen yangın sorunları çözüldü. Üretim nisanda yeniden başlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 18.02.2022 - 08:36
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    Yangınlarla boğuşan Chevrolet Bolt, nisanda yeniden üretime giriyor

    ABD'li üretici Chevrolet, son zamanlarda yangın sorunlarıyla boğuşuyor. Araçların yanması gibi büyük problemlere sebep olan batarya sorunu nedeniyle oldukça zor durumda kalan şirket, bugüne kadar satılan bütün Chevrolet Bolt modellerini geri çağırmıştı.

    LG BATARYALARINDA SORUN

    Batarya problemi sebebiyle araçların geri çağırılma durumu sadece GM'yi değil, LG'yi de zor durumda bırakıyor.

    Geçtiğimiz aylarda yaklaşık 220 bin otomobilde kullanılan LG bataryalarında çıkan problem LG Energy Solutions hisselerinde düşüşe sebep olmuştu.

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    ÜRETİM YENİDEN BAŞLIYOR

    Yaklaşık 10 aydır devam eden, Chevrolet Bolt EV ve EUV modellerinde görülen batarya probleminin ardından kapatılan fabrika, nisan ayında yeniden açılacak ve üretim başlayacak.

    LG Electronics , GM'nin 2 milyar dolar civarında olduğu tahmin edilen geri çağırmalarla ilgili tüm masrafları GM'ye geri ödemeyi kabul etti .

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