Yangınlarla boğuşan Chevrolet Bolt, yeniden üretilecek

Geçtiğimiz aylarda başlayan ve Chevrolet Bolt EV ve EUV modellerinde görülen yangın sorunları gideriliyor. Otomobil, yeniden üretim bandına girecek.

Elektrikli otomobillere ilgilinin bir hayli arttığı son yıllarda, birçok marka kendi modelini geliştiriyor. Bu markalardan biri olan ABD'li üretici Chevrolet, son zamanlarda yangın sorunlarıyla boğuşuyor.

Araçların yanması gibi büyük problemlere sebep olan batarya sorunu nedeniyle oldukça zor durumda kalan şirket, bu sorun sebebiyle bugüne kadar satılan bütün Chevrolet Bolt modellerini geri çağırmıştı.

LG BATARYALARINDA SORUN

Batarya problemi sebebiyle araçların geri çağırılma durumu sadece GM'yi değil, LG'yi de zor durumda bırakıyor.

Geçtiğimiz haftalarda yaklaşık 220 bin otomobilde kullanılan LG bataryalarında çıkan problem LG Energy Solutions hisselerinde düşüşe sebep olmuştu.

ÜRETİM YENİDEN BAŞLIYOR

Yaklaşık 6 aydır devam eden, Chevrolet Bolt EV ve EUV modellerinde görülen batarya probleminin ardından kapatılan fabrika, 1 Kasım'da tekrardan üretime başlayacak.

General Motors, fabrikanın yalnızca iki hafta açık kalacağını ve bu iki haftalık süreçte batarya üretiminin optimize edileceğini söyledi.



