Yasaklı parça kullanıyorlardı: ABD; Porsche, Bentley ve Audi ithalatını durdurdu ABD; Porsche, Bentley ve Audi ithalatını yasaklı Çin parçası nedeniyle durdurduğunu açıkladı.

ensonhaber.com

Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu'na ait lüks markalardan olan Porsche, Bentley ve Audi'nin ABD'ye ithalatı durduruldu. Üstelik bazı araçlara gümrükte el konduğu bildirildi.

Araçlarda, Çin'in Sincan bölgesinde zorla çalıştırılanların ürettiği bir parça nedeniyle ithalatın durdurulduğu bilgisi paylaşıldı.

Porsche, Bentley ve Audi gibi markalar tarafından üretilen binlerce ithal lüks otomobil, bu araçlardaki bir parçanın Çin'de zorla çalıştırılarak üretilen malların ithalatına karşı yasaları ihlal ettiğinin tespit edilmesinin ardından incelemeye alındı.

Binlerce araca el konuldu

Yasaklı parça değiştirilirken birkaç bin Audi, yaklaşık 1.000 Porsche lüks otomobil ve birkaç yüz Bentley'e el konuldu.

Volkswagen, dolaylı bir tedarikçiden gelen parçanın menşeinden haberdar olmadığını söyledi.

Uygur Zorla Çalıştırmayı Önleme Yasası (UFLPA) olarak bilinen bir ABD yasası, Çin'in batısındaki Sincan bölgesinden ithal edilen malları, bu malların zorla çalıştırılarak üretildiği varsayımına dayanarak yasaklıyor.