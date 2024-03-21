Yazılım sorunları var: Bentley, ilk elektrikli modelini erteledi Bentley, ilk elektrikli aracını 2025 yılında piyasaya sürmeye hazırlanıyordu. Ancak, yazılım sorunları nedeniyle müşteriler biraz daha bekleyecek.

ensonhaber.com

Otomobil endüstrisindeki büyük üreticiler, yaklaşan fosil yakıtlı otomobil yasakları nedeniyle elektrikli araçlara dev yatırımlar yapıyor.

Volkswagen Grubu'nun yan kuruluşu olan İngiliz lüks otomobil üreticisi Bentley, ilk tam elektrikli otomobilini 2025 yılında yollara çıkarmaya hazırlanıyordu.

Ayrıca marka, 2025'ten itibaren beş yıl boyunca her yıl yeni bir elektrikli model üreteceğini geçtiğimiz aylarda duyurmuştu.

Bentley'in planları bozuldu

Şirketi CEO'su Adrian Hallmark, platform odaklı endişeler ve yazılımsal sorunlar yaşadıklarını belirtti.

Bu nedenle şirket, ilk elektrikli otomobilini 2026 yılına ertelemek zorunda kaldı. Ayrıca, Bentley, model gamında yalnızca elektrikli araçlara yer vereceği 2030 yılı planını da 3 yıl erteledi.

Bentley'in ilk elektrikli otomobili; Bentley, Audi ve Porsche'nin ortaklaşa geliştirdiği PPE (Performance Platform Electric) mimarisi üzerinde inşa edilecek.

Volkswagen Grubu'nun gelişmiş 1.2 yazılımı da araçta kullanılacak ve otonom sürüş özelliği sunacak, böylece ileri teknoloji ve inovasyona odaklanan Bentley'nin benzersiz bir sürüş deneyimi sunması hedefleniyor.

Önümüzdeki 10 yıl boyunca İngiltere'deki tesisine 2.5 milyar pound kaynak aktarımı yapacak olan üretici, tesisini baştan aşağı yenileyecek.