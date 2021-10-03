Yeni 2021 Mercedes-Benz C-Serisi Türkiye fiyatı

Şubat ayında tanıtılan yeni nesil Mercedes-Benz C-Serisi'nin Türkiye fiyatı belli oldu.

Alman otomobil devinin 1993 yılında yollara çıkan ve en fazla satılan Mercedes-Benz olan C-Serisi, yenilenen yüzüyle geçtiğimiz şubat ayında karşımıza çıkmıştı.

1982’den bu yana 10 milyondan fazla satmayı başaran Mercedes-Benz C-Serisi’nin W205 kodlu beşinci nesli, 2014’ten beridir 2.5 milyon müşteriye ulaşmayı başardı.

MERCEDES C-SERİSİ TEKNİK DETAYLAR

Yeni 2021 C-Serisi Türkiye'de C 200 4Matic versiyonu ve Edition 1 AMG paketiyle tercih edilebiliyor. Otomobilde 204 beygir güç ve 300 Nm tork üreten 1.5 litre turbo benzinli ünite bulunuyor. Motora 9 ileri otomatik şanzıman eşlik ediyor.

0-100 km/s hızlanmasını 7.1 saniyede tamamlayan ve azami hızı 241 km/s olarak açıklanan modelde, ekstra 15 kW güç ve 200 Nm tork sağlayan EQ Boost elektrik desteği de mevcut.

MERCEDES BENZ C SERİSİ TASARIM DETAYLARI

Mercedes-Benz'in söylediğine göre, dururken bile hareket hâlinde görünecek şekilde dizayn edilen serideki W206 modeli, markanın yeni modelleri W223 S-Serisi ve makyajlı E-Serisi'ne benzer bir tasarıma sahip.

Predator adı verilen ön yüze kavuşan W206 C-Serisi'nde standart olarak gelen High Performance LED farlar ve üzerinde markanın amblemi tarzında olan süslemeler bulunduran ızgara ile oldukça sportif bir görünüme kavuştu.

Dışarıda karmaşık çizgilerden uzak duran Mercedes-Benz ekibi, kabine de olabildiğince sade dokunuşlar yaptı.

İki ana ekrana sahip olan W206 C-Serisi’nde yeni S-Serisi’nde de gördüğümüz düzene yer verildi.

Yeni direksiyon simidinin ardında yerleştirilen dijital panelin boyutu standart olarak 10,25” boyutunda, ancak ekstra ücret karşılığında sürüşe dair birçok bilgi veren bu LCD ekranı 12,3” boyutuna yükseltebilirsiniz.

Uçakları andıran havalandırma menfezlerinin domine ettiği orta konsolda, kapı panelinde, kol dayama çevresinde, kısacası her yerde kaliteli malzemeler karşımıza çıkıyor.

MERCEDES-BENZ C SERİSİ TÜRKİYE FİYATI

Yeni Mercedes C-Serisi, 922 bin TL'lik fiyat etiketiyle ülkemize satışa sunuldu. Otomobilin vergisiz fiyatı ise 433 bin TL olarak açıklandı.