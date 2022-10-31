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    Yeni 2022 BMW X1 fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri

    Geçtiğimiz ağustos ayında ülkemizde satışa çıkan yeni nesil 2022 BMW X1'in fiyat listesini derledik.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2022 - 08:56
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 09:21
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    Yeni 2022 BMW X1 fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri

    2022'nin Haziran ayında tanıtılan BMW X1, iki aylık bekleyişin ardından ağustosta Türkiye'ye giriş yapmıştı.

    Ülkemizde giriş seviyesindeki sDrive18i versiyonuyla satışa sunulan otomobilin fiyatına geçmeden önce, özelliklerini kısaca hatırlayalım.

    2022 BMW X1'in Türkiye'de satılan versiyonlarında X-Line ve M Sport tasarım paketleri yer alıyor.

    Yeni BMW X1 sDrive18i'nin kaputu altında 136 hp güç ve 230 Nm tork üreten 1.5 litre üç silindirli turbo benzinli ünite bulunuyor.

    Otomobil, bu motor ile 0-100 km/s hızlanmasını 9,2 saniyede tamamlıyor. BMW X1'in ortalama yakıt tüketim aralığı ise 6,3 - 7,0 lt/100 km olarak açıklandı.

    bmw

    Türkiye'de sipariş edilebilen sDrive18i versiyonundaki X-Line ve M Sport paketlerinde 18 inç hafif alaşımlı jantlar standart olarak geliyor.

    Yeni BMW X1 sDrive18i modelinin öne çıkan standart özellikleri arasında BMW Live Cockpit Professional, Park Asistanı, Sürüş Asistanı, Adaptif LED farlar, Otomatik uzun farlar, Konfor Erişim Sistemi, Elektrikli ön koltuklar, hafızalı sürücü koltuğu, panoramik açılabilir cam tavan, ısıtmalı ön koltuklar, otomatik açılır bagaj kapağı, kablosuz şarj/bağlantı sistemi, spor ön koltuklar, ayarlanabilir arka koltuklar ve güneş korumalı arka camlar bulunuyor.

    Park Asistanı Plus ve Sürüş Asistanı Professional gibi donanımlar ise opsiyonel olarak sunuluyor.

    Yeni BMW X1 fiyat listesi

    BMW X1 sDrive18i X-Line - 1 milyon 484 bin 200 TL

    BMW X1 sDrive18i M Sport - 1 milyon 555 bin TL

    BMW X1

    BMW X1

    BMW X1

    BMW X1


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