Yeni 2022 Honda Civic Type R görüntülendi

Japon otomobil üreticisi Honda, 2022 Honda Civic Type R modelinin kamuflajlı fotoğraflarını paylaştı.

Makyajlı versiyonuyla geçtiğimiz yılın ikinci yarısında Türkiye'de satışa çıkmasına rağmen 13 adetlik satış ile segmentinin en çok satan modeli olma başarısını elde eden Honda Civic Type R, gelecek yıl yenileniyor.

Yeni Honda Civic Sedan ve Hatchback modellerini geçtiğimiz aylarda tanıtan Honda, şimdi de ailenin en performanslı üyesi yeni 2022 Honda Civic Type R için gün sayıyor. Gelişimini sürdüren model, Nürburgring testleri öncesi kameralara poz verdi.

Yeni 2022 Honda Civic Type R modelinde koyu renkli büyük jantlar, kırmızı renkli Brembo kaliperler ve Michelin Pilot Sport 4 lastikler dikkat çekiyor.

Performanslı modelin gövdesi kamuflajla gizlense de ön bölümdeki panjur ve merkez hava girişinin standart modele göre farklı detaylara sahip olduğu görülebiliyor.

MOTOR SEÇENEKLERİ BİLİNMİYOR

Type R'ın teknik detayları henüz belli olmasa da çıkan söylentiler arasında 400 beygir güç sunan hibrit ünite ve dört tekerlekten çekiş düzeni var.

Öte yandan, önden çekiş düzeninin devam etmesi ve mevcut 2.0 litre turbo motorun daha fazla güç sunacak biçimde güncellenmesi ise daha olası bir seçenek. Honda, yeni modelin şimdiye kadarki en performanslı Type R olacağını belirtiyor.

2022'DE YOLLARDA

Honda'dan yapılan açıklamada, Yeni Civic Type R modelinin gelecek yıl satışa çıkacağı bilgisi paylaşıldı.



