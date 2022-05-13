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    Yeni 2022 Kia Cerato Türkiye'de satışta: İşte fiyatı

    Yeni 2022 Kia Cerato Türkiye'de satışa sunuldu. İşte otomobilin fiyatı ve öne çıkan özellikleri.
    • Haber Merkezi
    • 13.05.2022 - 08:53
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    Yeni 2022 Kia Cerato Türkiye'de satışta: İşte fiyatı

    Güney Koreli otomobil üreticisi Kia; Sorento, Ceed ve Sportage gibi yeni modellerin ardından yeni 2022 Cerato'yu da ülkemize getirdi.

    Sedan model, Türkiye'de 1.6 litre MPI benzinli motor ve 6 ileri otomatik şanzıman kombinasyonuyla tercih edilebiliyor.

    Cerato'nun kalbindeki motor 128 PS güç ve 155 Nm tork üretiyor. Azami hızı 195 km/s olan aracın 0-100 km/s hızlanma süresi de 11,6 saniye olarak açıklandı. 2022 Kia Cerato'nun karma yakıt tüketimi ise 7,3 lt/100 km.

    Standart gelen diğer özellikler

    Yeni Kia Cerato'nun Elegance donanım seviyesinde 16 inç alüminyum alaşımlı jantlar, projeksiyon tipi halojen ön farlar, LED gündüz aydınlatmaları, otomatik yanan farlar, ısıtmalı yan aynalar, manuel klima, yükseklik ayarlı sürücü koltuğu, 3,5 inç gösterge bilgi ekranı, 8 inç dokunmatik ekranlı multimedya, geri görüş kamerası, Bluetooth (sesli kontrol), USB girişi gibi standart özellikler mevcut.

    Güvenlik ve teknoloji tarafında ise hız sabitleyici, arka yolcu ve eşya uyarısı ve yokuş kalkış destek sistemi gibi özellikler de otomobilde müşterilere sunuluyor.

    kia

    2022 Kia Cerato fiyatı

    7 farklı renk seçeneğiyle tercih edilebilen 2022 Kia Cerato'nun ülkemizdeki satış fiyatı 529 bin 900 TL olarak açıklandı.

    cerato

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