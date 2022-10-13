Yeni 2023 BMW M2 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Yeni 2023 BMW M2, yenilenen motoruyla görücüye çıktı. Otomobilin fiyatına ve özelliklerine yakından bakıyoruz.

Alman otomobil üreticisi BMW, yenilenen M2 modelini görücüye çıkardı. İkinci nesil BMW M2; yenilenen tasarımı, geliştirilen sürüş dinamikleri ve daha güçlü motoruyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Yeni BMW M2, şirketin S58 kod adlı twin-turbo 3.0 litre sıralı altı silindirli motorundan güç alıyor.

Arka tekerleklere güç veren benzinli motor 460 hp güç ve 550 Nm tork üretiyor. 6 ileri manuel şanzımanın standart olarak sunulduğu yeni M2'de 8 ileri M Steptronic şanzıman opsiyonu da seçenekler arasında yer alıyor.

M2'nin manuel şanzımanlı versiyonu 0-100 km/s hızlanmasını 4,3 saniyede tamamlarken diğer seçenekte bu süre 4,1 saniyeye düşüyor.

Ayrıca yeni M2'nin maksimum 250 km/s ile sınırlı, ancak M sürücü paketi ile bu sınır 285 km/s'ye kadar yükseltmeniz mümkün.

Yeni BMW M2 fiyatı

2023 BMW M2 özel olarak Meksika'daki San Luis Potosí fabrikasında üretilecek. 2023'ün nisan ayında satışa çıkması beklenen otomobilin fiyatı 63 bin dolardan başlayacak.