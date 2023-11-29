Yeni 2024 Dacia Duster'ın görselleri sızdırıldı Dacia, yeni nesil Duster'ın örtüsünü şubat ayında düzenlenecek Cenevre Otomobil Fuarı'nda kaldıracak. Otomobile ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı.

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Dacia tarafından 2010 yılında tanıtılan Duster, 2 milyon satış adetine ulaşarak şirket tarihinde önemli bir başarıya ulaştı.

Üretim bandından ortalama her 63 saniyede bir Duster inerken, günde ortalama 1.000 adet Duster üretiliyor.

Türkiye, 152 bin 406 adetle, en fazla Duster satışı gerçekleşen 4'üncü ülke olarak dikkat çekiyor.

Yeni Duster şubatta geliyor

Dacia, yeni nesil Duster'ın örtüsünü şubat ayında düzenlenecek Cenevre Otomobil Fuarı'nda kaldıracak.

2024 Dacia Duster'ın tasarım çizgilerini Bigster isimli konseptten alacağı uzun süredir biliniyor. Bu durum, Duster'a daha heybetli ve kaslı bir görünüm kazandırıyor.

Kısa süre ortaya çıkan görseller, otomobilin tasarımını gözler önüne seriyor.

Yeni Duster, CMF-B platformu üzerine inşa edilecek. Kompakt modelin bu platforma geçiş yapması demek hibrit güç ünitelerinin de kullanılabileceği esnekliğe sahip olması anlamına geliyor.

Güç aktarma organlarına geldiğimizde ise, yeni modelin Jogger'dan 1.3 litrelik hibrit, belki de şarj edilebilir hibrit varyantı gibi elektrikli aktarma organları alabileceği belirtiliyor.

4 yıl aradan sonra düzenlenecek Cenevre Otomobil Fuarı'na bu yıl 30-40'tan fazla markanın katılacağı öngörülüyor. Katılımcı listesi ise ocak ayı itibariyle resmen belli olacak.