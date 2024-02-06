Yeni Alfa Romeo Milano 10 Nisan'da tanıtılacak Alfa Romeo’nun ilk tamamen elektrikli otomobili Milano'nun dünya lansmanı 10 Nisan'da gerçekleşecek. İşte otomobil hakkında tüm bilinenler.

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Alfa Romeo, B-SUV segmentindeki merakla beklenen yeni modelinin ismini geçtiğimiz aylarda duyurmuştu.

Markanın tarihindeki ilk spor şehir aracı olan ve yüzde 100 elektrikli versiyonu da dünya pazarlarına sunulacak "Milano", 10 Nisan'da tanıtılacak.

Alfa Romeo Milano'nun dünya tanıtımı, ismini aldığı şehir olan ve markaya dair her şeyin 24 Haziran 1910'da başladığı Milano'ya bir saygı duruşu olacak.

Milano, Alfa Romeo'nun giriş versiyonu olmaya geliyor. Tamamen elektrikli versiyonunun yanı sıra hibrit türevini de görebileceğimiz B-SUV, temellerini ise Jeep Avenger ile paylaşacak.

Bu da Avenger'ın 155 bg güç üretebilen kurulumunun direkt olarak Milano'ya geçeceği anlamına gelebilir.

B segmentine dönüş

Alfa Romeo, Milano ile birlikte bir kez daha B segmentine dönüş yapacak. 2008-2018 yılları arasında "MiTo" yani Milan Torino modeli ile segmentte varlık gösteren İtalyan, Milano ile bir kez daha başarı kovalayacak.

Milano, 4C, 8C ve Giulia GTA gibi projelerde önemli rol oynayan İtalyan mühendislerden oluşan ekibin uzman rehberliğinde piyasaya sunulacak.

Milano’nun Balocco Pistindeki son geliştirme testleri, İtalyan Alfa Romeo mühendisleri ekibi tarafından yapılıyor.

Otomobilin süspansiyonları da en ince ayrıntısına kadar ayarlanıyor. Böylece hızlı viraj almayı sağlayan üst düzey yol tutuş ve son derece hassas direksiyon geometrisine dayanan kusursuz sürüş dinamiklerinin elde edilmesi hedefleniyor.