Yeni Alfa Romeo Milano tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikler Alfa Romeo’nun ilk tamamen elektrikli otomobili Milano'nun dünya lansmanı gerçekleşti. Otomobilin öne çıkan özelliklerini derledik.

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Alfa Romeo, B-SUV segmentindeki merakla beklenen yeni modelinin ismini geçtiğimiz aylarda duyurmuştu.

Markanın tarihindeki ilk spor şehir aracı olan ve yüzde 100 elektrikli versiyonu da dünya pazarlarına sunulacak "Milano", resmi olarak tanıtıldı.

Alfa Romeo Milano'nun dünya tanıtımı, ismini aldığı şehir olan ve markaya dair her şeyin 24 Haziran 1910'da başladığı Milano'ya bir saygı duruşu niteliğinde.

Tamamen elektrikli versiyonunun yanı sıra hibrit türevini de görebileceğimiz B-SUV, temellerini ise Jeep Avenger ile paylaşacak.

Alfa Romeo Milano neler sunuyor

Alfa Romeo Milano'nun hibrit ve tam elektrikli versiyonları bulunuyor. Sportif sürüşle konfordan ödün vermemeyi amaçlayan modelin, rakipler arasında 400 litre ile en büyük bagaj hacmine sahip.

Elektrikli versiyon "MILANO ELETTRICA" modelinde 156 veya 240 HP olmak üzere iki farklı güç seçeneği sunulacak.

54 kWs batarya, 156 HP’lik versiyonda WLTP ölçümlerine göre ortalama 410 kilometre ve şehir içerisinde 590 kilometre menzil olacak.

Mayısta Türkiye'de

Markanın yeni tasarım dilini yansıtan Milano, Türkiye’de mayıs ayında markanın online satış kanalı üzerinden ön satışa açılacak.

Teslimatlar ise eylül ayından itibaren başlayacak.