Yeni araştırmaya göre, su içmeyen sürücüler trafikte tehlike saçıyor

Yeni yapılan bir araştırmaya göre; yeterince su içmeyen sürücüler, en az alkollü sürücüler kadar trafikte tehlike oluşturuyor.

Bildiğiniz gibi alkollü araba kullanmak oldukça tehlikeli olabiliyor ve bu durum, hem sürücüyü hem de trafikteki diğer insanları tehdit ediyor.

Yeni yapılan bir araştırma ise alkollü araba kullanmanın yanında, insanların susuz kalmasının da oldukça tehlikeli olabileceğini ortaya çıkardı.

Leasing Options isimli araştırma firması, dehidrasyon üzerine yaptığı kapsamlı çalışmada, ortalama bir insanın susuz kalma süresini ölçtü.

SUSUZLUK, SARHOŞLUK KADAR ETKİLİYOR

Günde en az 1.5 litre su tüketilmesi gerektiğini vurgulayan firma, aksi halde sürücülerin susuzluktan en az sarhoşluk kadar etkilenebileceğini ortaya çıkardı.

Araştırma kapsamında, dünyanın farklı bölgelerinden gelen 11 yetişkin sürücü, çeşitli durumlarda direksiyon başına geçti.

Üç kez sürüş testine çıkartılan sürücüler, ilk adımda simülasyona alıştırıldı. İkinci adımda iki saatlik bir yolculuğu susuz geçiren sürücüler, üçüncü sürüşte su kullanmaya başladı.

Test sırasında, sensörler ve çeşitli test ekipmanları ile izlenen sürücülerin beyin aktiviteleri de ölçüldü.

SUSUZ KALAN SÜRÜCÜLER GEÇ TEPKİ VERİYOR

Test sonucunda, susuz kalan sürücülerin istemsizce şeritten kaydığı ya da geç tepki verdiği tespit edildi.

Leasing Options'a göre yeterince su tüketimi yapmayan sürücüler, özellikle uzun yolculuklarda en az sarhoş sürücüler kadar tehlikeli olabiliyor.