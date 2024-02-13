Yeni Aston Martin Vantage tanıtıldı: İşte özellikleri Yenilenen Aston Martin Vantage, V8 motoru sayesinde 665 beygir güç üretiyor. İşte otomobil hakkında tüm bilinenler.

ensonhaber.com

Aston Martin, efsanevi Vantage modelini tam 74 yıldır üretmeye devam ediyor. İki kapılı GT aracının mevcut nesli, 2018 yılından beri üretim hattındaki yerini koruyordu.

Ancak, piyasada geçirdiği altı yılın ardından, bu ikonik araç kapsamlı bir makyaj operasyonundan geçti ve büyük değişiklikler yaşadı.

Bu önemli güncellemelerin başında Vantage'ın Mercedes-AMG'den türetilmiş V8 motorundaki devasa güç artışı geliyor.

Motorun kapasitesi hâlâ 4,0 litre olarak kalsa da çift turbolu ve 665 beygir güç ile 800 Nm tork üreten revize edilmiş sekiz silindirli motor, standart Vantage'ı eskiden olduğu gibi V12 Vantage kadar hızlı hale getiriyor.

Yenilenmiş motor sayesinde araç, sadece 3,5 saniyede 0'dan 100 km/s hıza ulaşırken, maksimum hızı da 325 km/s olarak açıklandı.

Birçok değişiklik yapıldı

Aston Martin'in açıklamasına göre, Vantage'ın alt yapısında önemli değişiklikler yapıldı.

Şirket, ön bağlantı kollarının konumunu değiştirerek aracın daha kontrollü ve dayanıklı hissettirmesini sağlayan daha hafif ve sağlam bağlantılar kullandı.

Bunun yanı sıra, Bilstein imzalı adaptif süspansiyon sisteminin iyileştirilmesine ek olarak, şasinin sertliğini artıran bir dizi ufak tefek değişiklik yapıldı.

İngiliz üreticinin iddiasına göre, direksiyonun başına geçtikten birkaç dakika sonra, eski model ile yeni model arasındaki farkı anlamamak mümkün değil.

Daha geniş bir gövdeye, daha fazla güce ve daha sağlam bir alt yapıya kavuşan Vantage, yılın ikinci çeyreğinde müşteriler ile buluşacak. Otomobilin fiyatı henüz açıklanmadı.