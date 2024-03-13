Yeni Audi A3 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri İç ve dış tasarımı güncellenen Audi A3 ailesi görücüye çıktı. Otomobilin fiyatını ve özelliklerini derledik.

ensonhaber.com

1996 yılından bu yana piyasada olan ve birçok kez makyaj operasyonu geçiren Audi A3, bir kez daha yenilenerek karşımıza çıktı.

Sedan ve Sportback versiyonlarıyla satılmaya devam edecek olan 2025 Audi A3 ailesine "cross" tarzı detaylara sahip A3 allstreet de dahil oldu.

Yeni Audi A3 neler sunuyor

Yeni Audi A3'ün gövde tasarımı büyük oranda mevcut kasa ile aynı.

Yeni A3 allstreet ise yerden yüksekliği ve tasarımındaki detaylarla ailenin diğer üyelerinden farklı görünüyor.

A3 allstreet, standart olarak 17 inç jantlarla tercih edilebilirken 18 ve 19 inçlik jantlar da opsiyon listesinde yer alıyor.

Son yıllarda otomotiv dünyasında karşımıza çıkan aylık veya yıllık abonelik şeklinde sunulan fonksiyonlar yeni Audi A3 ailesinde de var.

İngiltere gibi bazı pazarlarda adaptif hız sabitleyici ve uzun far asistanı gibi bazı fonksiyonlar abonelik paketi halinde sunuluyor.

Kullanıcılar, myAudi uygulaması vasıtasıyla bir aylık, altı aylık, bir yıllık, üç yıllık veya ömür boyu abonelik satın alabiliyor.

Teknik detaylar

Yeni Audi A3 modelleri, Avrupa'da 1.5 litre hafif hibrit benzinli motordan güç alan 35 TFSI versiyonuyla satışa sunuluyor.

148 beygir güç üreten bu motor, şimdilik sadece 7 vitesli S tronic şanzımandan güç alıyor. İlerleyen süreçte 6 ileri manuel şanzıman da opsiyonlar arasına eklenecek.

Dizel tarafında ise 148 beygirlik 2.0 litre motor ve 7 vitesli S tronic kombinasyonundan oluşan A 35 TDI güç ünitesi yer alıyor. Ancak önümüzdeki süreçte, şarj edilebilir hibrit versiyonlar da gelecek.

Yeni Audi A3 fiyatı

Yeni Audi A3, 35 bin 650 eurodan başlayan fiyatlarla satılacak. Yeni A3 allstreet versiyonunun başlangıç fiyatı ise 37 bin 450 euro olarak açıklandı.