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    Yeni BMW 2 Serisi Active Tourer Türkiye'de ön siparişe açıldı

    BMW’nin çok yönlü yapısıyla öne çıkan modeli Yeni BMW 2 Serisi Active Tourer, Türkiye'de ön siparişte. İşte otomobilin fiyatı ve özellikleri...
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 08:46
    • Güncelleme : 24.02.2022 - 09:30
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    Yeni BMW 2 Serisi Active Tourer Türkiye'de ön siparişe açıldı

    BMW'nin, çok yönlü yapısıyla öne çıkan modeli yeni BMW 2 Serisi Active Tourer, Türkiye'de ön siparişe açıldı. Hafif hibrit motorlu BMW 220i Active Tourer versiyonu ve iki farklı tasarım paketiyle tercih edilebilen modelin fiyatı 912 bin 300 TL'den başlıyor.

    Yeni BMW 2 Serisi Active Tourer, 1405 litreye kadar genişleyen bagaj hacmiyle dikkat çekiyor.

    Türkiye'de ön siparişe açılan 220i Active Tourer modelindeki 1.5 litrelik benzinli motor, 170 beygir güç ve 280 Nm tork sunuyor.

    Yeni BMW 2 Serisi Active Tourer, Luxury Line ve M Sport tasarım paketleriyle sipariş edilebiliyor.

    YENİLİKLER

    Yeni BMW 2 Serisi Active Tourer’in ikinci nesliyle gelen yenilikler arasında geniş iç tasarımı ve çok yönlülüğü yer alıyor.

    Kabin geometrisi ve iç tasarımın detaylarında BMW’nin teknolojik amiral gemisi modeli BMW iX’ten alınan ilham kendisini fazlasıyla hissettiriyor.

    Böylelikle ince gösterge paneli, BMW Kavisli Ekran (Curved Screen) ve azalan düğmeler sayesinde iç mekânda Premium bir ambiyans yaratılıyor.

    BMW

    Yeni BMW 2 Serisi Active Tourer’da standart olarak sunulan özellikler arasında BMW Live Cockpit Professional, BMW Head Up Display, Akıllı Telefon Arayüzü, Sürüş Asistanı, Adaptif LED Farlar, Park Asistanı ve Panoramik Cam Tavan yer alıyor.

    Ayrıca, Kablosuz Şarj Haznesi, Konfor Erişim Sistemi ve Park Asistanı Plus da opsiyonel olarak sunulan donanımlar arasında.

    BMW

    Yeni BMW 2 Serisi Active Tourer’in Mild Hybrid teknolojisi ile frenleme veya sürüş esnasında otomobilin kinetik enerjisi elektriğe dönüştürülerek bataryada depolanabiliyor.

    Bu güç, otomobilin elektrik sistemlerinde kullanılarak motorun performans ve verimliliğini arttırıyor. Böylelikle daha düşük emisyon ve yakıt tüketimi elde edilirken ek olarak 19 bg güç ve 55 Nm’lik tork sağlanıyor.

    BMW

    BMW


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