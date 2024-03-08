Yeni BMW 4 Serisi Coupe ve Cabrio Türkiye'de satışta BMW’nin, Coupe ve Cabrio segmentindeki en çok tercih edilen modelleri BMW 4 Serisi Coupe ve Cabrio yenilendi ve ülkemizde satışa sunuldu.

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Yeni BMW 4 Serisi Coupe ve Cabrio modelleri, yenilenen tasarım detayları ve güncel teknolojik özellikleriyle Türkiye'ye geldi.

Yeni BMW 420i Coupe; M Sport ve Edition M Sport olmak üzere iki tasarım paketi seçeneği ile satışa sunuldu.

Yeni BMW 430i xDrive Coupe modeli ise M Sport tasarım paketi ile müşterilerinin karşısına çıktı.

Yeni BMW 4 Serisi Coupe ve Cabrio neler sunuyor

Yeni BMW 4 Serisi Coupé, 1.6 litre hacminde dört silindirli turbo beslemeli motorla Türkiye’de satışa sunuluyor. Türkiye pazarına özel olarak geliştirilen bu motor 170 beygir güç üretiyor.

Maksimum sürüş keyfini ve güvenliğini beraberinde getiren arkadan itişli çekiş yapısı sayesinde Yeni BMW 420i Coupé 0’dan 100 km/s hıza 8,2 saniyede ulaşıyor.

Otomobilin gücünü aktarma görevini ise 8 ileri Steptronic şanzıman yerine getiriyor. Performans ve verimliliği bir arada sunan Yeni BMW 420i Coupé, WLTP verilerine göre 7,4 lt / 100 km yakıt tüketim değeriyle dikkat çekiyor.

2 litre motor hacimli 7.7 – 6.9 lt / 100 km yakıt tüketimine sahip Yeni BMW 430i xDrive Coupe modeli ise özel sipariş üzerine müşterilere sunuluyor.

Model, dört çeker sürüş mimarisini 245 beygir güç ile harmanlayarak 0-100 km/s hızlanmasını 5,7 saniyede tamamlıyor.

Yeni BMW 4 Serisi Cabrio, Türkiye’de 2 litre turbo beslemeli ve dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip modelle satışa sunuluyor.

Yeni BMW 430i xDrive Cabrio 245 beygir güç ve 400 Nm tork değerlerine sahip. Otomobil 0-100 km/s hızlanmasını 6,3 saniyede tamamlıyor.

Türkiye fiyatları

Yeni BMW 4 Serisi Coupé, Türkiye pazarına özel 1.6 litrelik motorlu versiyonla 3 milyon 576 bin TL’den, yeni BMW 430i xDrive Cabrio modeli ise 5 milyon 413 bin 700 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.