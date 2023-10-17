Yeni BMW 5 Serisi Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri! BMW’nin elli yılı aşkın geçmişe sahip sedan modeli olan 5 Serisi Sedan’ın sekizinci nesli, ülkemizde satışına sunuldu.

ensonhaber.com BMW’nin tüm dünyada en çok bilinen ve tercih edilen modelleri arasında yer alan 5 Serisi, sekizinci nesli ile müşterilerinin karşısına çıktı. BMW 520d xDrive Sedan’da kullanılan dört silindirli 2 litre hacmindeki dizel motoru 197 beygir güç ve 400 Nm tork üretiyor. İçten yanmalı dizel motora ek olarak görev yapan mild hybrid teknolojisinin destekçisi elektrikli ünite ise 11 beygir güç 25 Nm tork değerine sahip. BMW’nin 8 ileri Steptronic şanzımanıyla kombine edilen Mild Hybrid teknolojisine sahip dizel motor otomobili 0’dan 100 km/s hıza 7.3 saniyede ulaştırıyor. İç mekan BMW 520d xDrive Sedan’ın iç mekanı sürücü odaklı tasarımıyla dikkat çekiyor. İlk olarak BMW Curved Display (Kavisli Ekran) bizleri karşılıyor. Otomobilin 12,3 inç boyutundaki gösterge ekranını 14,9 inç büyüklüğünde multimedya ekranı tamamlıyor. Türkiye fiyatı BMW 5 Serisi’nin tamamen elektrikli versiyonu i5’in ise yılın son çeyreğinde ön sipariş sürecine başlanması planlanıyor. BMW 520d xDrive Sedan, ön rezervasyon sürecine 5 milyon 93 bin 800 TL fiyatla başladı.