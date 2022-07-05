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    Yeni BMW 7 serisinin üretimi Almanya'da başladı

    Alman otomobil üreticisi BMW, yeni 7 serisinin üretimine Dingolfing fabrikasında başladı. Otomobil, içten yanmalı ve tam elektrik motorlu olarak üretilecek.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2022 - 08:58
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    Yeni BMW 7 serisinin üretimi Almanya'da başladı

    BMW’nin 45 yıllık geçmişe sahip modeli BMW 7, şirketin Almanya'daki Dingolfing fabrikasında içten yanmalı ve tam elektrik motorlu versiyonlarıyla üretilmeye başlandı.

    Otomobilin Plug-in Hybrid motorlu versiyonunun üretimine de kısa süre içinde başlayacak olan tesis, böylelikle üç farklı motorlu Yeni BMW 7 Serisi’ni aynı çatı altında üretiyor olacak.

    Fabrikadaki üretimin yarısı elektrikli olacak

    2022'nin sonuna kadar Dingolfing fabrikasında üretilen dört BMW'den birinin elektrikli olması hedeflenirken, tesisin toplam üretiminin yaklaşık yüzde 50'sinin tamamen elektrikli otomobillerden oluşması hedefleniyor.

    Yeni BMW 7 serisi Avrupa'da ilk etapta tamamen elektrikli BMW i7 xDrive60 versiyonuyla satışa sunulacak.

    WLTP normlarına göre 625 kilometreye varan menzil sunan bu model, toplamda 544 beygir güç ve 745 Nm tork üretecek.

    Yeni BMW 7 serisinin en güçlü motor seçeneklerinden biri olarak yeni BMW M760e xDrive öne çıkıyor.

    Plug-in Hybrid teknolojisine sahip bu model, 571 beygir güç ve 800 Nm tork üretiyor. 2023'ün başlangıcında birçok pazarda satışa sunulması planlanan Plug-in Hybrid motorlu yeni BMW 7 serisi, tamamen elektrikli model gibi eDrive teknolojisinin beşinci jenerasyonuna sahip.

    bmw 7


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