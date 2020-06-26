Yeni BMW iX3 son testleri başarıyla geçti

BMW'nin çok yakında karşımıza çıkacak tamamen elektrikli ilk SUV modeli iX3, seri üretime girmeden önceki son testlerini de başarıyla tamamladı.

Şimdiye kadar yarı elektrikli otomobil üreten birçok marka, artık tamamen elektrikli otomobil üretmeye zaman ayırıyor.

BMW'nin, Çin’deki tesiste üretilip tüm dünyaya ihraç edilecek ilk modeli olan iX3 için geri sayım başladı.

SON TESTLERDEN GEÇTİ

BMW’nin tamamen elektrikli ilk SUV modeli olacak Yeni BMW iX3, seri üretimden önceki son testlerini de başarıyla tamamladı.

Dört hafta gibi kısa bir sürede 7 bin 700 kilometre ve 340 saatten fazla süren test sürüşleriyle homologasyon sürecini tamamlayan Yeni BMW iX3, yıl sonuna doğru yollara çıkacak.





2021'İN İLK AYLARINDA TÜRKİYE'DE

Beşinci nesil BMW eDrive teknolojisiyle geliştirilen ve yaklaşık 440 kilometrelik menzil sunan Yeni BMW iX3, 2021 yılı ilk çeyreğinde ise Türkiye’ye gelecek.

Yeni otomobil, yapılan testlere göre 440 km menzile sahip olacak. Araç üzerinde 74 kWh bataryalar bulunacak ve bataryaların yüzde 80’ini nikel, geriye kalan yüzde 20'sini ise eşit oranda dağıtılmış olan kobalt ve magnezyum oluşturacak

