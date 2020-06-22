Yeni BMW M5'in görüntüleri ortaya çıktı

Yenilenen BMW M5'in tanıtım etkinliğinden önce, otomobilin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Alman otomobil üreticisi BMW, birkaç ay içerisinde M5 ailesine yeni otomobillerini ekleyecek.

Standart versiyonların tanıtımının ardından ipucu niteliğindeki paylaşımlarla bazı parçalarını göstermeye başlayan yeni BMW M5, tasarım ve performans dinamiklerindeki beklentilerle bir süredir gündemde.

Aracın tanıtım etkinliğinin kısa bir süre sonra düzenlenmesi beklenirken, sahneye çıkmadan önce otomobilin görüntüleri sosyal medyada karşımıza çıktı.

Anında tanınabilir görünen model, standart 5 Serisi'nin ayak izlerini takip ediyor ve gündüz farları ile yeniden şekillendirilmiş çizgileri barındırıyor.





TENİK ÖZELLİKLER

Yeni BMW M5, 6.000 devir/dakikada 600 beygir güç üretirken, Yeni BMW M5'e göre yere 7 milimetre daha yakın olan Yeni BMW M5 Competition ise 625 HP güç üretiyor.

Yeni BMW M5, 0'dan 100 km/s hıza sadece 3.4 saniyede ulaşırken, Yeni BMW M5 Competition ise 3.3 saniye gibi bir sürede 0'dan 100 km/s hızlanabiliyor.

Her iki model de ürettikleri 750 Nm'lik torklarıyla oldukça güçlü bir performans sergiliyor.

Otomobili dışarıdan bakıldığında ise yeniden tasarlanan farlar ve stoplar dikkat çekiyor.

Ayrıca tek parça olan ve markanın imzası diye adlandırılan böbrekler de karşımıza çıkıyor.

Buna ek olarak yeni BMW M5'e özgü ikiz egzoz çıkışı; otomobilin gücüne dair ipucu verirken, büyük arka difüzör arka tasarımı tamamlıyor.

FİYAT

2020 BMW M5 Competition'ın liste fiyatı ABD'de 110 bin dolar. Bu nedenle yeni BMW M5'in de bu fiyata yakın olacağını söyleyebiliriz.