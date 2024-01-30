Yeni BMW R 12 nineT ve BMW R 12 Türkiye'ye geliyor Modern teknolojik özellikleriyle öne çıkan yeni BMW R 12 nineT ve R 12, şubattan itibaren Türkiye yollarında olacak.

ensonhaber.com

2013 yılında BMW Motorrad, markanın 100 yıllık geçmişiyle bütünleşmiş olan iki silindirli boxer motorunun güncel versiyonu ve klasik tasarım çizgisinden ödün vermeyen BMW R 12 nineT ve R 12 modellerini ürün gamına eklemişti.

Geniş çapta kişiselleştirilebilir tasarım, güncel iki silindirli boxer motor ve modern teknolojik özellikleriyle öne çıkan yeni BMW R 12 nineT ve R 12, şubattan itibaren Türkiye'de satışa sunulacak.

Yeni motosikletler neler sunuyor

Yeni BMW R 12 nineT'nin üzerindeki motor 109 beygir güç üretirken, R 12'deki ünite 95 beygir güce sahip.

Yeniden tasarlanan şasi sayesinde yeni BMW R 12 nineT ve yeni BMW R 12 koltuğun altına entegre edilmiş hava kutusu sayesinde motorun ihtiyacı olan soğuk havaya daha kolay ve çabuk ulaşıyor.

Teknik detayları ve geliştirmeleriyle Yeni BMW R 12 nineT ve Yeni BMW R 12 hem klasik hem de sportif motosiklet kullanıcısının taleplerini karşılıyor.

Yeni BMW R 12 nineT, fırçalanmış alüminyum deposu, açık renkli kaplamalı yan panelleri, koltuk ile birbirini destekleyen yükselen tasarıma sahip kuyruk yapısıyla dinamik bir görünüme kavuşuyor.

Arka bölümün önceki modele göre 30 mm daha kısa olması ve dar tasarlanmış yakıt deposu sayesinde Yeni BMW R 12 nineT’ nin ergonomik yapısı öne çıkıyor.

Yeni BMW R 12 ise 1970'lerin BMW /5 modellerini anımsatan klasik cruiser motosiklet tasarım dilini vurgulayan detaylara sahip.

Tek kişilik ve eğimli koltuk, yere yakın monte edilen arka lastik kapağı ile alçalan bir tasarım çizgisi oluşturuyor. 19 inç boyutundaki ön tekerlek, 16 inç arka tekerlekle motosikletin duruşunu destekliyor.

Yeni BMW R 12 nineT, hız ve devir saatinin yer aldığı iki analog gösterge tablosu, USB-C portu ve 12V priz erişimini standart olarak kullanıcısına sunuyor.

Yuvarlak göstergeler LIN-Bus üzerinden iletişim kurarak kontrol ve ekran birimlerini ayrıca özelleştirmeye imkân tanıyor.