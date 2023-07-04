Yeni BMW X3, 2024 yılında tanıtılacak BMW'nin en çok satan SUV modellerinden biri olan BMW X3'ün yeni nesli, gelecek yıl karşımıza çıkacak.

Alman otomobil üreticisi BMW, şimdilerde X3'ün yeni nesli üzerinde çalışıyor. Şirketin en çok satan SUV modellerinden biri olan BMW X3'ün yeni nesli, 2024 yılında tanıtılacak.

Halihazırda satışta olan BMW X3 (G01), 2017 yılından bu yana piyasada ve 2021 yılında makyaj operasyonu geçirmişti.

Güney Afrika'da üretilecek

Alman marka, yeni nesil BMW X3'ün 2024 yılından itibaren Güney Afrika'da üretileceğini ve dünya genelinde şarj edilebilir hibrit olarak satılacağını açıkladı.

BMW'nin Rosslyn Fabrikası, 1968 yılından bu yana 1.6 milyon araç üretti ve elektrifikasyona yönelik ciddi bir yatırım alacak. Bu yatırımın değeri 218 milyon dolar (200 milyon Euro) olarak belirlendi.

Yeni nesil X3, yanında elektrikli kardeşi iX3'de beraberinde getirecek. Ancak şimdilik otomobiller hakkında başka bir bilgi yok.